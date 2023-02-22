48V 輕油電加持　新年式 BMW X5 & X6 M Competition 正式亮相

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外觀方面，採用全新世代的設計語言，與先前的差異相當明顯，頭燈如今變得更加銳利且整合了箭頭造型的矩陣式 LED 大燈，碩大的雙腎型水箱護罩和部分車身細節以黑色作為襯托，保險桿進氣口形成大型的 X 字樣以強調運動性格，車尾則具有擾流尾翼、X 形光纖導光尾燈、雙邊雙出排氣尾管等，最後均標配前 21 吋和後 22 吋的 M 版輕合金跑車輪圈，另外亦擁有碳纖維套件作為選配。
內裝方面，依然維持著先前駕駛導向的駕駛座艙設計，中央由 12.3 吋數位儀表以及 14.9 吋多媒體觸控介面組合而成的曲面螢幕，並導入全新的 BMW Operating System 8 (iDrive 8.0) 系統，標配碳纖維飾板，同時在副駕駛前方加入了車型字樣的氛圍燈，豪華感與科技感得到了大幅提升。Sky Lounge 全景玻璃天窗、Bowers & Wilkins Diamond 環繞音響系統和全新的 Travel & Comfort System 則列為選配項目。
動力方面，4.4 升 M TwinPower Turbo V 型 8 缸汽油引擎如今導入 48V 輕油電複合系統，提供高達 12 hp 的額外功率和 200 Nm 的扭矩，並換上優化過的曲軸、渦輪增壓器、進氣岐管以及供油系統，配合上八速 M Steptronic 手自排變速箱以及 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統，在 1,800 到 5,800rpm 之間提供 750 Nm 的峰值扭力，並在 6,000rpm 時產生 625 hp 的最大馬力。兩種車型從 0 加速到 100 公里/小時（62 英里/小時）皆僅需 3.9 秒，最高電子限速為 250km/h (選配 M Driver’s Package 可提升至 285km/h)。
國內市場方面，總代理汎德先前表示礙於驗車法規問題，部分 Competition 無法順利引進，而 X5 M Competition 和 X6 M Competition 就是其中之一，消費者們目前則有 X5 M (704 萬元起) 以及 X6 M (714 萬元起) 可以選擇。