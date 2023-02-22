明年四月結束量產！　Bentley 宣布停止生產 W12 引擎

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Bentley 引以為傲的 6.0 升雙渦輪增壓 W12 汽油引擎自 2003 年推出，每具引擎均由一組工匠手工打造，耗時超過 6.5 小時打造，並通過三台專業診斷機器進行超過一個小時的高度複雜測試。在過去 20 年中，功率增加了 37%，扭矩增加了 54%，同時排放量減少了 25%，獨特的 W 型汽缸配置比同等的傳統 V12 引擎短了將近 24%，並搭載於 Continental GT、Flying Spur、Bentayga 等車型上，在汽車界的地位並不亞於 2020 年停產的 L-series V8 引擎。
最後搭載 W12 引擎的車型會是由 Mulliner 客製化部門手工打造並限量 18 輛的 Batur，原廠表示目前已完成耐久性測試，將成為品牌史上最強性能的車款，其引擎內部進氣系統、渦輪增壓器及中央冷卻器經過原廠工程師重新調校之後，最大輸出超過 750 匹，峰值扭力高達 1000 牛頓米。
Bentley L-series V8 引擎可說是量產年份最悠久的汽車引擎之一。自 1959 問世，直至 2020 年才隨旗艦車型 Mulsanne 一同停產。
臺灣市場方面，總代理永三一直以來都有導入搭載 W12 引擎的 Bentley 車款，作為國人購買該品牌的最豪華選擇，不過繼原廠宣布停產消息後，相信很快就會停止接單，有興趣的層峰買家們可要把握機會了！