號召全民減碳 585 公噸　台泥企業團「2023 EARTH HELPER 減碳永續行動」正式啟動

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台泥企業團程耀輝總經理 (左) 與雲朗觀光集團盛治仁總經理 (右) 共同宣布「2023 EARTH HELPER減碳永續行動」正式啟動。「2023 EARTH HELPER 減碳永續行動」為台泥企業團 2023 年最新的全球全方位低碳 EV 發展計畫中，鼓勵社會大眾以選擇綠色載具、轉型綠色生活、負責人的消費等行為來減碳，目標減碳 585 公噸，相當於 48,799 顆數的吸碳量，民眾可透過 Line 軟體掃描代碼加入，活動結束後，台泥企業團將計算減碳成績最佳者，贈送合作夥伴雲朗觀光集團提供的義大利 A.ROMA 碳中和植林之旅，第二到十名則贈送南投雲品負碳雨林再造之旅。而年減碳超過 2 公噸以上者，台泥企業團將以其名義將復育成功之瀕臨絕種蘭花種回原棲地蘭嶼。
台泥企業團近年來致力於綠能轉型，旗下台灣通運導入電動大貨卡進行綠色物流，而台泥本身也採用電動智能無人礦山車來實現工業生產 EV 化，另外也自去年 3 月以子公司台泥儲能啟動 NHOA.TCC 電動車充電服務，導入光充儲一體充電站，並藉由旗下能元科技發展三元鋰電池，應用於 Vertical Aerospace 及 Archer 等品牌的 eVTOL 電動垂直起降飛行器與 McMurtry 電動超跑當中，冀望打造更完整的綠能生態系。
台泥企業團程耀輝總經理 (左) 與雲朗觀光集團盛治仁總經理 (右) 宣示 2023 年度減碳目標為 585,595 公斤。