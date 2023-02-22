持續提升能效　Volkswagen 集團將開發新世代 MEB 平台電力驅動系統

號召全民減碳 585 公噸　台泥企業團「2023 EARTH HELPER 減碳永續行動」正式啟動

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

台泥企業團今日 2/22 上午選在台泥大樓舉辦全方位低碳 EV 發布會，宣布「2023 EARTH HELPER 減碳永續行動」正式啟動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台泥企業團程耀輝總經理 (左) 與雲朗觀光集團盛治仁總經理 (右) 共同宣布「2023 EARTH HELPER減碳永續行動」正式啟動。
「2023 EARTH HELPER 減碳永續行動」為台泥企業團 2023 年最新的全球全方位低碳 EV 發展計畫中，鼓勵社會大眾以選擇綠色載具、轉型綠色生活、負責人的消費等行為來減碳，目標減碳 585 公噸，相當於 48,799 顆數的吸碳量，民眾可透過 Line 軟體掃描代碼加入，活動結束後，台泥企業團將計算減碳成績最佳者，贈送合作夥伴雲朗觀光集團提供的義大利 A.ROMA 碳中和植林之旅，第二到十名則贈送南投雲品負碳雨林再造之旅。而年減碳超過 2 公噸以上者，台泥企業團將以其名義將復育成功之瀕臨絕種蘭花種回原棲地蘭嶼。

台泥企業團近年來致力於綠能轉型，旗下台灣通運導入電動大貨卡進行綠色物流，而台泥本身也採用電動智能無人礦山車來實現工業生產 EV 化，另外也自去年 3 月以子公司台泥儲能啟動 NHOA.TCC 電動車充電服務，導入光充儲一體充電站，並藉由旗下能元科技發展三元鋰電池，應用於 Vertical Aerospace 及 Archer 等品牌的 eVTOL 電動垂直起降飛行器與 McMurtry 電動超跑當中，冀望打造更完整的綠能生態系。

台泥企業團程耀輝總經理 (左) 與雲朗觀光集團盛治仁總經理 (右) 宣示 2023 年度減碳目標為 585,595 公斤。

明年四月結束量產！　Bentley 宣布停止生產 W12 引擎

48V 輕油電加持　新年式 BMW X5 & X6 M Competition 正式亮相

綻放最後光芒，Bentley W12引擎2024年退役

Volkswagen暗示將推出擁有680馬力的電動超跑

我是廣告 請繼續往下閱讀