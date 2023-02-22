續推 Midnight Edition 黑化套件　美規 2023 年式 Nissan Sentra 上市

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美規 2023 年式 Sentra 持續將 Nissan Safety Shield® 360 安全輔助系統列為全車系的標準配備，SV 及 SR 車型擁有 ICC 智慧型全速域定速控制系統，而 SR 車型還可選配 Midnight Edition 黑化套件，帶來黑色烤漆 V-Motion 水箱罩、行李廂蓋擾流尾翼、後保險桿下方擴散器、黑色車型銘牌及黑色烤漆 18 吋鋁合金輪圈等配備。
動力配置方面，美規 2023 年式 Sentra 車系維持採用代號 MR20DD 的 1,997cc 排氣量直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 149hp 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出約 20.19kg-m 峰值扭力，搭配 Xtronic CVT 無段變速系統及前輪驅動。
國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產本月實施「Sentra / Kicks 放大覺」優惠專案，自 2/1 至 2/24 為止購買 Sentra 或 Kicks 的消費者可免費升級「全方位聽覺套件組」，內容包括車尾 NSE 專屬銘板、車內 NSE 車艙寧靜工程及 JBL 聲動揚聲器等。