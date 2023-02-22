德意志豪華巡艦　小改款 BMW X7 xDrive40i 試駕

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新在哪裡？
●小改款身份
●入手門檻上調
●M Performance 車型命名自 M50i 改為 M60i
●外型視覺設計變更
●導入 iDrive 8.0 人機介面
●駕駛輔助系統強化
●xDrive40i 引擎重新調校（最高輸出提升）
●M60i 車型導入 48V 輕油電（本體代號 N63 → S68，輸出水準同先前M50i）
如前述，X7 現階段仍為 BMW 品牌旗艦休旅，其登場於 2018 年 10 月，台灣市場則於 2019 年 5 月導入。到了 2022 年 4 月，小改款車型正式亮相，總代理汎德則於 2022 年 11 月引進，現階段採 xDrive40i、M60i xDrive 兩種編成設定，報價分別為 512、698 萬元起，較先前有所調升。
簡單盤點一下 X7 所隸屬的豪華旗艦 SUV 級距，可發現其主要對手包含 Mercedes-Benz GLS 及 Land Rover Range Rover，而觀察 X7 與其它競品的價格帶，可發現大致位處居中地位，簡單來說較 GLS 略貴一些，但比起 Range Rover 來得實惠，下面接著看看它究竟有多少真實力。
BMW X7 自誕生以來尚未歷經換代，現階段僅為小改款車型，而其產地為美國 Spartanburg 工廠，與 X5 相同。
小改款 X7 xDrive40i 尺碼來到 5,181 × 2,000 × 1,835 mm，車長與車高均較先前增加 30 mm，軸距則為 3,105 mm，整體視覺感受既魁梧又霸氣。
車頭造型為小改款重點變更項目之一，如今改採與當今 7 Series 相同的分離式燈組（LED 頭燈具備光型變化機能），並具備飾光水箱護罩，而海外市場即將開放選配水晶鑲嵌頭燈，台灣預估尚需一段時間才能得見。
小改款車型尾燈組改採燻黑造型並嵌入圖騰設計，增添幾分新穎感受。
小改款 X7 車艙最主要的變革即換上 iDrive 8.0 人機介面，排檔頭亦改為撥桿式樣，而副駕前方則可見車款型號燈飾，整體用料質感依舊優異。
iDrive 8.0 人機介面採用 12.3 吋全數位儀錶搭配 14.9 吋多媒體系統，整體使用感受與其它 BMW 車款相近，其介面華麗、功能多元，但選單設計稍複雜了些，初次接觸可能需花費一段時間習慣。
因應 iDrive 8.0 系統導入，空調控制介面改為虛擬設計，整體操作便利性其實不及先前。
抬頭顯示器為全彩顯示，投影面積碩大，資訊量亦頗豐富，判讀性不俗。
試駕車已選配儀錶檯真皮包覆（報價 7.2 萬元），主要改變為儀錶檯下半部改採真皮鋪陳，實際觸感、做工均不俗。
雙前座均為電動調整，且具備通風/加熱機能，面料採用雙色搭配菱格紋設計，整體舒適表現堪稱優異。
第二排座椅具備傾角調整、前後滑移機制，且為電調設定，其空間、舒適表現均屬優異。
第二排具備側窗遮陽簾，乘員亦可直接操作頂篷遮陽簾，除了適時提升尊榮感，也能看出著重後座取向的一面。
改款後車型標配旅行便利套件，內部亦可見 USB-C 充電孔。
5 區恆溫空調為標準配備，第二排中央可見控制面板，下方則具備兩組USB-C 接孔。
全景天窗為標準配備，而黑色 Alcantara 材質頂篷則需加價 10.1 萬元，考量其涵蓋三排座的鋪設面積及上乘觸感，其實報價算是合理。
試駕車已選配 BMW Individual Merino 全真皮內裝，因此車門內側下半部亦改採真皮包覆，但報價需 20.6 萬元。
第二排座椅支援一鍵前傾機能（電動型式），以便於第三排乘員進出。
第三排乘坐空間及舒適性自是不比第二排，但仍可應付長途乘坐需求。
第三排同樣具備空調控制面板及玻璃車頂（不可開啟，附電動遮陽簾），不負豪華旗艦 SUV 定位。
改款後自動倒車輔助系統作動範圍提升至 200m（可記憶 10 組路徑），使用時中央螢幕將同時顯示 360 度環景畫面及路徑預覽。
接著說明小改款 X7 xDrive40i 的動態感受。首先就動力表現方面，X7 xDrive40i的油門踏感相當線性易控，整體調性大致屬溫和一派，原廠並未刻意營造動力儲備充足的輕快氛圍，理論上應能滿足目標客群的胃口。但可別認為它的動力表現欠佳，畢竟定位於旗艦車款，重踩油門後 X7 xDrive40i 依舊展現出一定推背感，提速過程參照其逾 2.4 公噸的車重已不容小覷，並同時保有豪華旗艦應具備的平順性，爬坡超車過程可謂氣定神閒。
行李廂容積 300 ～ 2,120L，內部開闊度合乎預期，另外也支援二、三排座椅一鍵電動傾倒及回復、氣壓懸吊降低及底板下方置物等機能，整體考量算是完善。
X7 xDrive40i 採用代號 B58 之 3.0 升直六渦輪引擎，但改款後原廠為其植入 TU2 版本，並導入 48V 輕油電，在供油、冷卻系統及缸內機件強化等條件下，最高輸出自 333hp / 45.9kgm 大幅上調至 381hp / 53.1kgm（48V 可額外提供 12hp / 20.4kgm），與現行 7 Series 一致，實際體驗其運轉精緻度頗為上乘。
X7 xDrive40i 採用八速手自排變速箱，其換檔品質、邏輯均屬佳作。
駕馭模式選擇對於這類車款來說自是基本配備，X7 xDrive40i 各模式之間的差異算是有感，駕駛者可視情況進行切換。
底盤表現方面，在 Comfort 模式下，X7 xDrive40i 整體能帶來上乘的行路質感，於都會區駛過坑洞時，懸吊能提供一定路面資訊，而由於衝擊感已被消弭大半，對於舒適性影響甚微。至於穩定性方面，X7 xDrive40i 整體性格算是偏軟調的取向，但車身晃動幅度、頻率抑制依舊不俗，表現能迎合潛在客群期待。至於 Sport 模式的表現部份，能明顯感受整體回饋增添幾分硬朗調性，亦能提供駕駛者更多路面資訊，車身穩定感也有感提升，但大致不脫旗艦休旅本格，長途行駛依舊合適，原廠團隊對於「尺度」的拿捏可說頗為精準。
最大動力提升後，X7 xDrive40i 的官方 0 ～ 100 km/h 加速成績自 6.3秒進步至 5.8 秒，成功躋身「5秒台」水平，不過在搭配調校上乘的底盤之下，體感速率普遍低於實際車速，屬於「快的無感」的類型。
過彎表現方面，縱使從外觀及定位來看，X7 xDrive40i 較難帶來著重運動性能的第一印象，但駕馭它拐過幾個彎便能發現，其轉向手感依舊不含糊，車身動態亦尚稱俐落，搭配優異的車身協調性，要將它開得平順並非難事。
X7 標配氣壓避震器（附電子阻尼可調）並具備手動 5 段高度可調機制，而多媒體系統內部則附有車身傾角、方向盤舵角及四驅系統輸出狀態顯示，不難看出保有輕度 Off-road 取向的一面（原廠資料標示其涉水深度為 500 mm）。
X7 xDrive40i 標配鋁圈式樣改為多輻雙色設計，車胎尺碼則採用前275/40 R22、後 315/35 R22的「前後配」型式，在搭配 Continental PC6 車胎的條件下，車艙靜肅性具備上乘水準。
最後總結此回 X7 小改款，若與其主要對手 GLS 相較，雖然單就品牌形象 Mercedes-Benz 現階段仍能獲得更多國人青睞，但論及機械素質、整體駕馭感受，無疑均是 X7 的亮點。此外，對於 BMW 品牌本身來說，X7 也是現今唯一 7 座旗艦選項，因此若你正鎖定旗艦車款且具備承載 7 人的實質需求，X7 與 7 Series 相較下，前者無疑是更合適的選擇，更遑論 X7 還具備更平實的入手門檻（以相同動力編成比較）與更豐富的空間機能。但反過來看，若 7 座設定對你來說並非實質需求，則整體設計氛圍更佳、科技亮點更多的 7 Series（與 X7 相較下），會是更稱職的入手目標。
X7 xDrive40i 的行路調性著重舒適並具備上乘質感，不負豪華旗艦身份。