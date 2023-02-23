紀念創廠 60 周年 Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100 藝術車登場

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Lamborghini 與日本藝術家池內啟人 (Ikeuchi Hiroto) 共同推出 Huracán STO Time Chaser_111100。在外觀方面，Huracán STO Time Chaser_111100 整體設計與標準 STO車型相比變化並不大，池內啟人僅有針對車身塗裝提供專屬的客製化設計，例如在前大燈底部與前艙蓋上加入獨特的數位代碼彩繪，全車則選用對比度較強烈的白色與黑色搭配，而車門則選用較中性的灰色來點綴。另外在後方的引擎蓋上還可以看見一組類似於 PC 的電腦機殼，內部也加入了類似於顯卡的裝置來鋪陳。
除此之外，池內啟人還選用了 Lamborghini Countach 25 週年紀念版、Murcielago 40 週年紀念版和 Aventador LP-720-4 50 週年紀念版的車身零件以及暗黑破壞神SE30的元素打造了一個具有未來科幻感的遊戲座艙，該座艙稱作 Time Gazer。內部包含了一張椅子、一顆 Lamborghini輪圈以及電腦零配件、主板、電線、液晶螢幕等必要的電競元素。
池內啟人表示 Huracán STO Time Chaser_111100 與Time Gazer 是基於 Cyberpunk 和機器動漫當中吸收靈感而打造。他表示這兩款作品結合了 Lamborghini 過去曾推出的週年紀念車型的原始零件而創造而成，不僅慶祝 Lamborghini 過去的輝煌歷史，亦能夠展現品牌的未來。希望 Lamborghini 車主和更多的車迷可以將此次合作推出的作品視為藝術品，用以紀念 Lamborghini 不斷發展的新篇章。
現行 Huracán 車系最早於 2013 年底於線上亮相，經歷多次規模不等的改款與更新目前已成為旗下相當受歡迎的跑車作品，如今該廠在推出 Huracán Sterrato 後已確認再不久後將停產，隨後將邁入電氣化時代。