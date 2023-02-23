印度最受歡迎廂型車 Maruti Suzuki Eeco 突破 100 萬輛銷售大關

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Maruti Suzuki 宣布 Eeco 車系銷量累計突破 100 萬輛大關。現行於印度市場販售的 Maruti Suzuki Eeco 首度於 2010 年 1 月開始販售，一直身受個人或者商家的喜愛，在販售 8 年後達成銷售 50 萬輛的里程碑，如今在花費不到 5 年的時間又再度突破 100 萬輛，可見其在印度市場的魅力非凡。
Eeco 全車系共計有 13 款車型，包含了 5 人座、7 人座、Cargo、Tour 和救護車等特殊規格的車型。動力上搭載全新的 Advanced K 系列 Dual Jet 雙 VVT 技術引擎，最大馬力提升 10% 來到 80.76 PS / 6,000rpm 的表現，最大扭力則有 104.4 Nm / 3,000rpm，其燃油效率較過往提升 25%，每公升最高可行駛 20 公里，另外 S-CNG 天然氣車型的燃油效率亦成長 29%，最高每公斤可行駛 27.05 公里。
去年對應市場的變化需求，Eeco 配備上新增了單色液晶儀表板、全新三幅式方向盤以及空調介面旋鈕，並增列 11 項安全配備，如引擎啟動防盜裝置、方向警示燈、雙安全氣囊、含 EBD 功能的 ABS 系統、滑門兒童鎖、後方停車雷達等等。
Maruti Suzuki Eeco 正是曾以 Suzuki Every 在國內販售的同款輕型商用車，在印度市場推出後，憑著實用的側滑門設計、優異的人體工學以及足夠的載貨空間、乘坐舒適度，加上具有 5 人座或者 7 人座的選項來滿足不同需求的消費者，也成功締造出每年銷售量可達 10 萬輛左右的表現。