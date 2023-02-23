單/雙馬達、兩種電池容量選擇　美規 Hyundai Ioniq 6 編成與售價出爐

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美國市場的 Ioniq 6 分為 SE RWD Standard Range、SE RWD Long Range、SE AWD Long Range、SEL RWD、SEL AWD、Limited RWD 與 Limited AWD 共 7 款，不含運送與稅費的車系建議售價介於 41,600~56,100 美元起 (約合新台幣 127~171.2 萬元起)。
動力配置方面，Ioniq 6 採用 E-GMP 模組化電動車平台開發，支援 800V / 350kW 充電，Standard Range (53kWh 容量電池) 車型以單馬達驅動後軸，可輸出 149hp 最大馬力，其他單馬達車型可輸出 225hp 最大馬力，至於雙馬達車型則具備 320hp 最大馬力。
而國內規格的 Ioniq 6 車系車其將分為 EV400、EV600 及 EV600 Performance 共 3 種編成，包括 SmartSense 駕駛輔助系統與雙 12.3 吋人機介面均將列為標準配備，詳細的規格與售價，有待南陽實業於 3/7 公布，7Car<小七車觀點> 將帶來追蹤報導，敬請鎖定。