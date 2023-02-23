導入 MBUX Entertainment Plus 系統　Mercedes-Benz W214 E-Class 內裝照

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從官方釋出的照片可看到全新 E-Class (W214) 內裝鋪陳與 EQE (V295) 純電車非常神似，同樣具有結合科技及豪華的數位駕駛艙設計，最大的差別在於選擇使用隨儀表台輪廓延伸的冷氣出風口造型，而非 EQE 的渦輪形狀。列為選配的 MBUX Superscreen 超寬幅螢幕提供多元的娛樂與車輛設定，導入 MBUX Entertainment Plus，擁有 5G 傳輸技術，更可下載如 “TikTok” 或 “Angry Bird” 等應用程式。在中央上方更設有一個自拍的鏡頭，在車輛靜止時可讓駕駛使用 Webex 參加在線視頻會議、拍攝等活動，同時具備駕駛員監測功能，可主動調節副駕駛銀幕亮度以減少駕駛員分心。
配備方面，除了提供各式各樣高級皮革和飾板選擇外，還將擁有 Active Ambient Lighting 動態環艙氣氛照明系統、Thermotronic 豪華型恆溫空調系統、以及預防暈車的 Energizing Comfort 系統等選配，針對行車舒適性以及方便性進行大幅度升級，另外也有具 17 支揚聲器的 Burmester ® 4D 高級環繞音響系統。
E-Class 車系的前身可追溯至 1946 年推出的 W120 車系，75 年來在全球市場累計售出約 1,700 萬輛，而現行的 W213 世代自 2016 年在國內推出以來也受到各地消費者的強烈歡迎，是品牌相當重要的中堅戰力，如今大改款車型即將問世，導入更新穎的科技界面，想必將為中型房車市場帶來新一波浪潮。