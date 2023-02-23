首批 300 輛配額　第 11 代 Honda Civic e:HEV 預告 5 月正式登台

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Civic 自從第 9 代國產車型告別台灣市場後，第 11 代車型即將以進口方式與國人重新見面，其車身尺碼來到 4,550 × 1,800 × 1,415 mm，軸距為 2,735 mm。屆時導入台灣的第 11 代 Civic 將搭載 e:HEV 油電動力，其採用 2.0 升四缸直噴 NA 引擎（Atkinson 循環）搭配雙馬達及鋰電池組（容量 1.05 kWh），引擎最高熱效率來到 41%，系統最高輸出達 184hp / 32.1kgm，官方 0～ 100 km/h 加速成績為 7.8 秒，能源局平均油耗測試則繳出 23.7 km/L 的成績。
配備方面，目前台灣原廠並未公佈詳細規配，但已先預告如 18 吋鋁圈（235/40 R18，Michelin PS4S 配胎）、LED 頭燈、全景天窗、10.2 吋數位儀錶、9 吋多媒體系統附衛星導航及 Apple CarPlay（無線）/ Android Auto、Bose環繞音響、線傳式排檔、雙前座電動椅附加熱機能、Honda Sensing 駕駛輔助系統（AEB 含對向來車、夜間行人/自行車偵測，全速域 ACC，儀錶具備道路實境顯示功能）、倒車攝影均為標配。
Civic 如今以重返台灣市場後，可預料主要對手包含 Mazda3、Corolla Sport 及Focus 等，為中型車輛級距增添關注度。