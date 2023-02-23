賦予鹿谷滑雪精神 Land Rover Range Rover Sport Deer Valley Edition 限量
英國高級休旅品牌 Land Rover 近日宣布針對北美市場推出 Range Rover Sport Deer Valley Edition，主要將滑雪元素融入 Autobiography P530 V8 車型之中，齊名則源自於美國猶他州帕克城的滑雪勝地，限量生產 20 台，建議售價為 $165,000 美金 (約合新臺幣 500.8 萬元) 起。
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外觀方面，Range Rover Sport Deer Valley Edition 特別之處就在於每輛圓潤的車身都將採取深朱紅 (Deep Gloss Vermillion Red) 烤漆搭配碳纖維裝飾的 23 吋 SV 灰色緞面輪圈。同時具有隱藏式水箱護罩、平整化玻璃與隱藏式車門把手等，使得風阻係數僅有 0.29。細節上以黑色飾件強化運動感，車尾也以 LED 燈條貫穿其中，營造出較為動感的跑格。 內裝部分，採用 Semi-Aniline 頂級真皮搭配碳纖維裝飾灰色緞面飾板，在這 20 輛車的門檻上都將貼有 DEER VALLEY EDITION 1 of 20 字樣金屬銘牌以象徵其尊榮身分。Range Rover 品牌大使兼知名滑雪冠軍 Lindsey Vonn 和 Ted Ligety 簽名將鑲於杯架蓋上。此外，每個買家都將擁有兩張鹿谷滑雪度假村通行證附三日住宿以及兩套定製的 Hinterland 滑雪板。
國內市場方面，台灣捷豹路虎於 2022 年 12/26 宣佈全新第三代大改款 Range Rover Sport 正式接單預售，將導入 D300 Dynamic SE 與 P400 Dynamic SE 雙車型，2023 年式預售價為新台幣 477 萬元起。有關該車的詳細報導，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤相關最新消息，敬請留意！