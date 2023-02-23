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預估新車銷售總市場 43 萬輛、今年兩款新車登台　Honda Taiwan 發表 2023年度品牌展望

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

台灣本田今（2/23）日發表 2023 年度品牌展望，以四輪事業來看，原廠預估年度新車銷售規模為 43 萬輛，大致與 2022 年持平，然而品牌全年目標為 2.8 萬輛，較 2022 年略微成長。

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今日活動一開始，Honda Taiwan 董事長高岡篤史先行針對 2022 年度品牌表現進行簡報，2022 年台灣新車總體市場歷經疫情、晶片等供應鏈短缺及通膨等問題，Honda 四輪新車仍繳出 27,251 輛的成績，市佔來到 6.3%，品牌年度排行第 3。展望 2023 年，總體市場預估仍將受到國際局勢動盪等因素干擾，原廠預測新車銷售規模為 43 萬輛，約莫與 2022 年持平，而 Honda 品牌四輪部份年度目標則為 2.8 萬輛，較 2022 年略微成長。至於新車導入規劃方面，除了今日先行亮相的第 11 代 Civic e:HEV 已預告將於 5 月上市，原廠也透露下半年將帶來另一款新作，推測可能為全新第 6 代大改款 CR-V。

除了新車部份，Honda Taiwan 今年也將推出數位車載通信系統，而在原廠認證中古車方面，現階段 HCUC（Honda Certified Used Car）已於全台設立 4 座據點，今年預計將再新增 3 處據點，提供更完整的服務量能。

兩輪事業部份，Honda Motorcycle 於 2015 年進入台灣市場，2022 年品牌於台灣中大型二輪市場銷售來到約 6,000 台，市佔 21%，而 2023 年將挑戰 10,000 台的目標。此外，原廠也宣佈今年將進軍二輪中古車事業，預計第三季開始營運。最後即動力產品事業，Honda Taiwan 動力產品事業自 2018 年進軍台灣市場，至今年 4 月即將屆滿 5 週年，累計至 2022 年底銷售達 19 萬台，而除了既有割草機、抽水機及發電機等產品外，今年 4 月原廠也將導入船外機，進軍水上領域。

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