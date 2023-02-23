新臺幣 190 萬元起　第三代 BMW X1 / iX1 正式於國內上市

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BMW 總代理 汎德股份有限公司總經理李昀潔 Rebecca 和 BMW Group 台港澳執行董事 Mr. Martijn Oremus (右) 合影。第 3 代 BMW X1 放大了車身尺碼，融入更大膽運動的肌理線條與輪廓，整體較上一代更加俐落方正。Adaptive LED 頭燈帶有勺狀光條設計，雙腎形進氣口比例也被加大，車側整合式門把設計源自 2-Series Active Tourer，尾燈採用新的 L 形輪廓，而加寬的輪拱則可營造出 SAV 的動感性格。而 iX1 的車身設計與燃油版幾乎相同，但在大燈、進氣口及空力套件等細節處添加了藍色元素來象徵純電動力，另外也取消了排氣管的造型，
內裝方面，採用與 2-Series Active Tourer 相同的數位化座艙，引擎啟閉、檔位切換、駕駛模式等按鍵都被整合在座艙中央的懸浮式排檔座上，駕駛前方具有 10.25 數位儀表以及 10.7 吋觸控螢幕，並導入了最新的 iDrive8 系統，下方配備無線手機充電盤、杯架及 Type-C 插座，選配包含全新開發的 Sensatec 透氣皮質座椅、Vernasca 真皮座椅、運動座椅、按摩功能、Harman/Kardon 高級音響等。多虧加長的軸距及車寬，後座乘坐空間獲得了大幅的改善，並且同樣可以做到 40:20:40 分離傾倒，倒下後可從原先的 540 公升擴增到 1,600 公升。配備方面，包含智慧型 LED 頭燈、感應式電動尾門、懸浮式曲面螢幕（10.25 + 10.7 吋）搭配 iDrive 8 人機介面、AR 擴增實境導航、手機數位鑰匙 2.0，甚至BMW Personal CoPilot 駕駛輔助系統同樣不缺席（以上視編成而定）。
X1 sDrive18i、sDrive20i 均採用 1.5 升三缸渦輪直噴引擎搭配 7 速雙離合器變速箱（後者具備 48V 輕油電），最高輸出分別來到 136hp / 23.5kgm、156hp / 24.5kgm。純電 iX1 方面，由 xDrive30 擔綱先鋒，其採用前後雙馬達四驅架構，最高輸出 272hp，在搭配 64.7kWh 鋰電池組的條件下，續航里程來到 438km（WLTP 規範），峰值充電功率則為 130kW。
X1 作為 BMW 休旅家族的入門車型，自 2009 年問世就受到年輕消費族群的青睞，而這次大改款無論是外型、內裝還是科技系統都更加進化，還新增了純電動力以進軍電動車市場，相信能一舉滿足不同需求的消費者。