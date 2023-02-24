車長突破 5 米、科技配備悉數上身 全新第三代 Ford Edge「銳界 L」正式亮相

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Ford 與長安福特正式公開全新第三代 Edge L 車系 (銳界 L)新一代長安福特 Edge 銳界對比舊款車型有著相當顯著的變化，換上了與第六代Mondeo 相同的家族設計語彙，採用分體式大燈組並搭配貫穿式LED日行車燈和，同時部分的 LED 也與水箱護罩相互融合。前保險桿則透過黑色飾條點綴，進一步增添運動化感受。而在 ST-Line 車型上更可以看到全車導入黑色化套件，並搭載尺寸達 255/50 R21 的輪胎。來到車側，新一代 Edge 銳界採用黑色車頂以營造出雙色車身來凸顯個性化風格，並配備全新的 8 輻式 21 吋輪圈。同時門把手也採用隱藏式設計，在後車門末端還可以看到”L”的字母，意味著此車採用長軸距設定，其長寬高分別為5,000mm x 1,961mm x 1,773mm，軸距 2,950mm，軸距較上一代增加 100mm。車尾部分則換上倒 L 形的燻黑貫穿尾燈組，廠徽與 EDGE 字樣均位於中央，排氣尾管則採用隱藏式設計。
進入車內首先就會被尺寸達到 27吋液晶螢幕所吸引，另外還有HUD抬頭顯示器等科技配備，標準車型採用米色與黑色來做搭配，中控台空調出風口、座椅等處則使用橙色元素。而ST-Line車型則為全黑色內裝，並搭配大量的紅色元素，座椅背上還有“ST-Line”紅色標誌來強化運動氛圍。主打大空間的 Edge L採用2+2+3的七人座佈局，座椅配置相當豐富，第二排座椅以頭等艙座椅為概念，提供三種模式切換（一鍵雲端舒享、一鍵巡航舒適、一鍵私人專享），並擁有無線充電、二排雙獨立腿靠、獨立座椅通風加熱、60 度座椅調整角度及恆溫控制等舒適性配備。
動力方面，銳界L有兩款動力可選，分別為 2.0 升 EcoBoost 以及 2.0 升渦輪油電，前者最大輸出為252ps、最大扭力 378Nm；後者最大輸出為275ps，最大扭力405Nm。搭配電控機械四驅系統，官方公佈油電車型的 0-100km/h加速時間為 7.1 秒，經過 WLTC 循環側是規範下平均油耗為 6.31L/100km，一桶油續航里程可達1,188 公里。