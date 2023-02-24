攜手 Undercover Toyota 預告推出 Aygo X 全新聯名車款

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Toyota 將在 3/1 舉辦的巴黎時尚週帶來與 Undercover 的聯名特仕車型。從官方透露的預告影片當中，可以看到即將推出的聯名車型依舊保有與一般車型相同的輪廓，同時將帆布式車頂列為標準配備，另外，車內座椅預計增加 Undercover的徽飾，至於其它的變化還有待屆時官方揭曉。
現行 Toyota Aygo X 首度於 2021 年 11 月正式登場，換上 TNGA 平台中的 GA-B 底盤來開發，整車設計、研發與製造均在 Toyota 歐洲分公司完成。接替前 2 個世代 Aygo 擔綱的 A-Segment 入門車地位，加入 X 之名後也增添了跨界元素，原廠定位為歐洲市場導向的微型跨界掀背車，國內市場並無導入規劃。
動力方面，囿於 Aygo X 是一款入門級的代步都會小車，動力系統方面僅採用 1.0 升 12 汽門直列三缸汽油引擎，搭配 5 速手排或 S-CVT 無段變速系統，提供 71hp 最大馬力與 93Nm 最大扭力，擁有 20.4km.L (S-CVT，WLTP 規範) 油耗表現。
Undercover 是著名的日本街頭服飾，由時裝設計師高橋淳（Jun Takahashi）於1994 年創立，其主打街頭龐克風格，並深受美國影響的輪廓而聞名，其下推出的產品包括 T 恤、帽衫、圓領毛衣、夾克和配飾。而該品牌在 2003年首次參加巴黎時裝週，從此成為巴黎時裝圈重點關注對象。Undercover 除了有自身的創作風格，還曾經與 Nike和 Uniqlo 等知名服飾品牌合作過，是日本潮流界的知名品牌。