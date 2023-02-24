Automobili Pininfarina Battista hyper GT連破加速世界紀錄

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本次的破紀錄測試，是Autocar India與目前世界最大的汽車測試場之一的Natrax測試場合作執行。受測的Battista hyper GT擁有1,900hp最大馬力和 2,340Nm最大扭力，最終在1/4 英里和 1/2 英里起步加速測試中，分別以8.55 秒與 13.38 秒成績打破世界紀錄，成為世界上加速最快的車之一。同時，其0-300km/h的起步加速也僅需10.5秒，十分驚人。
此外參與測試工作、Autocar India的Renuka Kirpalani則是在測試道上，跑出了357.10km/h，正式成為世界上最快的印度女車手。在此之前，Battista於2022年，在位於意大利 Nardò 的測試基地中，也創造了一系列性能世界紀錄，包括：0-60 mph起步加速在1.79秒內完成，0-100km/h加速則是以1.86秒內完成，0-120 mph成績為4.49 秒，0-200 km/h加速也引僅短短4.75 秒。此外，Battista也成為了最短煞停距離的電動車，從100km/h煞停到靜止只需31公尺即可完成。
2022 年，Battista 在其位於意大利 Nardò 的測試基地創造了一系列性能世界紀錄。Battista 獨特的啟動控制技術有助於一級方程式賽車加速，0-60 英里/小時在 1.79 秒內實現，0-100 公里/小時在 1.86 秒內完成，0-120 英里/小時在 4.49 秒內執行，0-200 公里/小時僅在短短4.75 秒。官方測試還證實，Battista 實現了世界上任何電動汽車的最短停車距離，僅需 31 米即可完成 100-0 km/h：單擊此處。