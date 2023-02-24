8.55 秒內完成 400 公尺的距離 Pininfarina Battista 再次刷新加速紀錄

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Automobili Pininfarina 宣布其下 Battista 純電動超跑僅需 8.55 秒內即可通過 1/4 英里的距離。.Pininfarina 與 Autocar India 於今年 2 月初選擇在印度 Indore 附近的 Natrax 高速測試賽道上進行加速測試，以使用 VBOX 設備記錄 Battista 的加速和最高速度。根據官方數據及釋出的影片，Battista 使用 Michelin Pilot Sport Cup 2R 輪胎可在 8.55 秒內達到 1/4 英里 (約 402 公尺) 的距離，而通過 1/2 英里 (約 805 公尺) 也也僅需在 13.38 秒內完成。而 8.55 秒的成績也順勢超過採用相同平台打造的 Rimac Nevera，Rimac Nevera 曾於 2021 年以 8.58 秒通過 1/4 英里的距離。
另外這次測試團隊還特別將 Battista 開至最高時速，當時測試的極速可達到 222.5mph（358.03km/h），雖然這輛記錄仍無法成為世界上最快的量產車，但這次的表現也成為目前於印度當地最快的一輛車。
Battista 名稱源自於創始人 Battista Farina，採用單體殼碳纖維、碳纖維車體、碳纖維車頂打造，外型設計取自多款該廠代表性作品，動力採用與 Rimac Automobili 合作的 T 形 120 kWh 電池組與 4 顆獨立電動馬達，最大輸出為 1,900hp/2,340Nm。
不過這次 Pininfarina 與 Autocar India 共同測試 Battista 加速成績並未獲得金氏世界紀錄，而是獲得了印度賽車運動俱樂部聯合會 (FMSCI) 的任何，但無論背後是否有組織背書，Battista 所創下的表現都足以證明其是目前地表最速的車款之一。