強化軟實力並提升使用體驗　Mercedes-Benz 將開發自有 MB.OS 車載作業系統

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Mercedes-Benz 原廠表示，新世代 MB.OS 車載作業系統為自主開發，並採用「晶片到雲端（Chip-to-Cloud）」全新架構，其涵括資訊娛樂、智慧駕駛輔助、座艙舒適控制及動力系統能源管理等功能，不難發現擁有更高的整合度。對於消費者來說，該系統則具備 MB.Connect（整合娛樂通訊等，可透過 OTA 增加新功能）、MB.Charge（車輛充電管理）及 MB.Drive（駕駛輔助機能，強化功能拓展性）三大功能組，而在 nVIDIA、Luminar 及 Google 等科技廠的協力之下，系統也將配置光達（LiDAR）感測器，並開放 Level 3 有條件自動駕駛機能支援車速至 130km/h，另外新系統亦內建多種影音、遊戲等 App，進以提供更完整的內容資源精進娛樂體驗。
最後，原廠也表示軟體開發將成為未來品牌發展的核心之一，預計到 2020 年代中期，軟體開發預算佔比將來到 25%。有關實際登場時程方面，原廠表示MB.OS 系統將於 2020 年代中期隨新世代 MMA 平台車款問世，並規劃陸續普及至品牌旗下更多車款，而其前身，即第三代 MBUX 作業系統，原廠則預告今年將隨全新大改款 E-Class 亮相（中控台設計也正式公開），後續也將導入台灣市場。