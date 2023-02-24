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折合新臺幣 2,400 萬！　首輛 Aston Martin DBS 770 Ultimate 於瑞士慈善晚會售出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

繼先前揭露了 DBS 770 Ultimate 限量手工跑車後，英國跑車品牌 Aston Martin 近日宣布第一輛 Coupé (由 Aston Martin Lagonda 捐贈) 已在瑞士格施塔德 Action Innocence 慈善晚會上售出，以 750,000 瑞士法郎 (約合新臺幣 2,445 萬元) 的高價得標，成為當天最重受矚目的拍賣品之一。

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Aston Martin DBS 770 Ultimate
Aston Martin DBS 770 Ultimate
Aston Martin DBS 770 Ultimate 是超越 DBS 歷代車款的終極代表作，配置碳纖維打造的下擾流、擋風玻璃外框、車外後視鏡蓋及前葉子板通風口，前保險桿外側具備尺寸加大的氣壩，足踏 Satin Silver 霧銀色 21 吋多幅式鋁合金輪圈，也可選擇 Satin Black 霧黑色搭配 Diamond Turned 鑽石銀色烤漆，或全黑色烤漆，配胎規格為前 265/35R21 後 305/30R21 的 Pirelli P Zero。

Aston Martin DBS 770 Ultimate
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Aston Martin DBS 770 Ultimate
Aston Martin DBS 770 Ultimate
內裝採用 Semi-aniline 真皮搭配 Alcantara 麂皮材質包覆的 Sports Plus 跑車座椅，也可選配高性能版座椅，儀錶台、中控台、門飾板及方向盤均大量採用碳纖維材質製作，中央扶手採用帶有 DBS 770 Ultimate 銘牌的皮帶點綴，門檻飾板中具有專屬的限量銘牌。

Aston Martin DBS 770 Ultimate
Aston Martin DBS 770 Ultimate
Aston Martin DBS 770 Ultimate
Aston Martin DBS 770 Ultimate
碩大的引擎蓋鈑下搭載 5.2 升 60 度夾角 V12 雙渦輪增壓汽油引擎，搭配 ZF 8 速手自排變速系統及後輪驅動，於 6,500rpm 時可輸出 770ps 最大馬力，於 1,800~5,000rpm 間可輸出 900Nm 峰值扭力，極速達 211mph (約 339.57km/h)。另擁有固態吊掛方向機柱以強化轉向反應，並配備機械式限滑差速器、Carbon Ceramic Braking 碳陶瓷煞車系統、前 410mm x 38mm 後 360mm x 32mm 碟盤，懸吊系統升級 Adaptive Damping System (ADS) 主動式阻尼系統，Aston Martin 也加強其側向支撐性 25%，抗扭剛性提升 3%。

Aston Martin DBS 770 Ultimate
Aston Martin DBS 770 Ultimate
現行世代的 DBS 車系最早於 2018 年發表，當時稱為 DBS Superleggera，車型定為為旗艦 GT 跑車，國內總代理永三汽車選在 2019 年 3 月 29 日上市，此車進入 2022 年式後，改稱為 DBS，如今以限量生產並進行升級的 DBS 770 Ultimate 作為產品世代尾聲的代表作品，相信在短時間內便會銷售一空。

Aston Martin DBS 770 Ultimate
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