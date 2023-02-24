採用日本製造方式導入　第六代 2024 年式 Subaru Impreza 於美國上市

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外觀方面，第六代 Impreza 不再供應四門房車，僅保留五門掀背車型，其設計語彙承襲全新 Crosstrek 的樣貌，導入更加狹長的頭燈造型，水箱護罩尺碼進一步加大，同時內部以網格搭配單橫柵鋪陳，並取消 Crosstrek 可見的大量黑色防刮材質，換上黑色飾條點綴。車尾部分自然也延續現有的家族化特徵，導入 C 字形的 LED 尾燈組，後保桿也利用更立體的線條營造出較過往更具運動化的視覺感受。
內裝方面，第六代 Impreza 同樣延續一貫的家族設計，換上最新的三幅式方向盤，官方更強調其方向盤電子輔助系統提高了運作反應，能提供更為直覺的操駕感受。中控台上亦加入內嵌直立式 11.6 吋多媒體系統，並支援無線 Apple Carplay 和 Android Auto 等功能。安全表現部分採用三鏡頭的新世代 EyeSight，偵測範圍更廣，可辨識路口自行車與行人，並有主動式跟車輔助、車道維持輔助、後方交通警示含緊急剎車等機能。
動力配置方面，第六代 Impreza 在 Base 及 Sport 兩個編成採用 2.0 升水平對臥 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 152hp 最大馬力及 197Nm 峰值扭力，至於 RS 車型則採用 2.5 升水平對臥 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 182hp 最大馬力及 241Nm 峰值扭力，而 Sport 及 RS 車型所搭載的 Lineartronic CVT 無段變速系統可模擬 8 速，也具備換檔撥片。
國內市場方面，Impreza 車系在前一世代末期僅供應五門掀背車款，但其銷售表現受市場需求因素影響而不若跨界車款 XV (即 Crosstrek)，研判台灣意美汽車應會優先導入 Crosstrek，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多消息。