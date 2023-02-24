Volkswagen 宣布 ID. 電動車系將使用更多永續材質

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Volkswagen

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日前 Volkswagen 亦針對 Polo、Golf、Golf Estate、Taigo、T-Cross、T-Roc、T-Roc Cabriolet、Tiguan 和 Tiguan Allspace 等 9 輛內燃機車款推出 Move Edition 特仕版，除了擁有獨特的外觀細節，更搭載永續材質鋪陳的內裝。