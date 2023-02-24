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Volkswagen 宣布 ID. 電動車系將使用更多永續材質

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點



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朝向永續發展已成為重要趨勢，Volkswagen 近日於官網宣布旗下生產的 ID. 純電動車系將大規模採用回收材質 (Recycled materials) 進行生產，並在今年 (2023) 開始導入 ID.3、ID.4、ID.5 和 ID.7 等車型之中。

Volkswagen
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官方表示，未來 ID. 家族將會採用於 ID. Buzz 車型上首見的永續內裝鋪陳，方向盤便採用質感近似皮質的聚氨酯製作，椅面、地毯及頂蓬均採用回收物製成，另外也選用由約 10% 海洋塑膠廢棄物與約 90% 回收寶特瓶的 Seaqual®  材質來製造內裝，此碳排放較一般的車款減少 32%，另外還提供由 71% 回收物製作的 ArtVelours ECO 材質座椅供選擇。

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此外，Volkswagen ID. 車系將不在使用鍍鉻作為裝飾，包含車門、儀錶盤和方向盤等處，因為生產其料件之過程會對環境造成危害，故採用更環保且零汙染的液體塗料來做代替。

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氣候變遷早已成為全球需要共同面對的問題，作為最大的汽車集團之一，Volkswagen 近年已將其列為品牌重點發展策略之一，在與全球各供應商的共同合作下，提高使用再生能源與環保材料的比例，透過更環保的方式生產車輛，戮力實踐未來永續移動願景。

日前 Volkswagen 亦針對 Polo、Golf、Golf Estate、Taigo、T-Cross、T-Roc、T-Roc Cabriolet、Tiguan 和 Tiguan Allspace 等 9 輛內燃機車款推出 Move Edition 特仕版，除了擁有獨特的外觀細節，更搭載永續材質鋪陳的內裝。

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