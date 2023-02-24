歐系電能敲門磚　Opel Mokka-e Elegance 試駕

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新在哪裡？
●品牌首輛導入純電車款
●建構於集團 CMP 平台（同燃油車型）
●全車融入純電專屬視覺元素及配備
●正 2023 年式車型新增後座側邊氣囊
如前文提及，Mokka-e 為現階段台灣市場最實惠的歐系純電選項，不過即便觀察整體電動車市，Mokka-e 的訂價也僅高於 Kona Electric 及 Leaf，總代理似乎採取與油車截然不同的操作方式。除了前述提及價格帶近似的兩車款，其實現今台灣車市與 Mokka-e 血緣關係最接近選項，為隸屬同集團的姐妹車 e-2008，但嚴格來說，e-2008 的訂價雖然比 Mokka-e 高出 14 萬元，車身尺碼卻略大一號，配備亦更為豐富，因此其與 e-2008 的實力分析，同樣為本篇報導的重點之一。而在進入試駕環節之前，這裡需先補充說明的是，由於 Mokka燃油動力車型本站先前已進行完整試駕（報導請按此），因此接下來內容將著重差異部份。
Mokka 車系隨品牌重返台灣於 2022 年底正式上市，而純電 Mokka-e 尺碼為 4,151 × 1,790 × 1,523 mm，軸距 2,561 mm，現階段採用單一編成設定，報價 139.9 萬元，其產地為法國 Poissy 工廠，與燃油車型相同。
綜觀現今台灣傳統非豪華品牌，如 Mokka-e 這類小型純電的選項仍不算多元，該級距的續航力普遍偏低可謂關鍵之一（受限鋰電池技術門檻）。
雙色引擎蓋在台為 Mokka-e 專屬，可一眼辨識出其純電身份，實際視覺感受也更年輕動感。
中控台鋪陳與燃油高規車型幾近無異，參照其純電身份及配備水準似乎有些單薄。
7 吋全數位儀錶顯示風格與燃油車型幾近相同，惟新增能源流向監視器，左下方引擎轉速資訊亦替換為輸出量錶，不過其電量顯示未將百分比標註在旁（需進入旅程電腦頁面），使用上稍顯不便。
Mokka-e 的車室地毯滾邊採用藍色縫線，與燃油動力有所區隔。
前座舒適性及包覆感均不俗，整體乘坐感受、面料鋪陳均與燃油高規車型差異不大。
後座空間、舒適性相較燃油車型未見明顯差異，整體表現並非車款強項。
正 2023 年式車型新增後座側邊氣囊，理論上對於乘員安全有所助益。
接著看到 Mokka-e 的動態表現。Mokka-e 的加速踏板反應相當平順線性，踩踏幅度與推力湧現之間呈現一定比例感，短時間內習慣它不成問題，調校品質比起汽油車型相對成熟。推力表現方面，雖然其動力水準不算格外突出，重踩後的推背感亦無特別強烈，但日常駕馭依舊足敷使用，整體反應也尚稱即時，若以代步角度檢視仍屬稱職。
Mokka-e 的行李廂容量為 310 ～ 1,060L，小於燃油車型的 350 ～ 1,105L，不過實際感受倒是差異不大，而其內部開闊度算是一般，平整性也未特別著墨。
Mokka-e 採用單具永磁馬達前驅設定，最高輸出 136hp / 26.5kgm，實際體驗其動力系統運作時的高頻音抑制算是不俗。
撥桿式電子排檔與燃油車型相同，惟因應純電身份將手動模式替換為 B檔，鬆開加速踏板後動能回收將更為顯著，踩踏反應亦遲緩不少。
Mokka-e 的充電孔位於車身左後方，規格採用相對常見的 J1772 / CCS1，DC 峰值充電功率為 100kW，鋰電池組總容量則為 50kWh，台灣能源局測試續航里程來到 399km（NEDC 規範）。
底盤表現方面，Mokka-e 大致擁有成熟的水準，其整體基調大致與燃油車型相近，均屬偏重舒適的氛圍，當車輪駛過坑洞時，能感受車身伴隨柔軟的起伏，但穩定度依舊不俗。至於瞬間衝擊感傳遞方面，Mokka-e 的回饋則屬稍靈敏的類型，因此能提供一定路面資訊，不過得益於合宜的修飾，對舒適性未有明顯影響。
Mokka-e 官方 0 ～ 100 km/h 加速成績為 9.0 秒，而其整體動力反應雖然較難營造運動氛圍，但將它當做「工具」代步依舊稱職。
過彎部份，Mokka-e 的設定優於燃油車型，低速行駛時方向盤保有足夠回正強度，都會區駕馭更為輕鬆。此外，其轉向手感不算特別輕盈，搭配非屬銳利但具備一定比例感的指向，能營造出親民穩重的氛圍。至於車身動態方面，Mokka-e 同樣未見犀利的調性，不過整體跟進性佳、反應尚稱靈活，以其小型跨界的標準來看亦可從容面對彎道環境。
最後該是對 Mokka-e 做出總結的時候，這裡我們大致區分兩個部份進行說明，首先 Mokka-e 相較於燃油車型，前者確實擁有更佳的駕馭品質，不過考量兩者之間存在 28 萬元的價差，燃油與純電動力後續用車模式也有所差異，其實 Mokka-e 不算擁有絕對優勢。接著看到 Mokka-e 與 e-2008 的抉擇，這部份其實較不易對 Mokka-e 傾心，原因為參照兩者的價格帶，14 萬元的價差並不算太多，特別是對於現階段會考慮入主電動車的消費者來說，價格多不是絕對考量重點，此外，e-2008 除了體型大上一截，內裝設計、配備豐富度相較樸素的 Mokka-e 亦呈現明顯對比。綜合前述，在 Mokka-e 本身相對缺乏明顯亮點的情況下，或許短期內主要僅能憑藉價格優勢，吸引部份消費客群。
Mokka-e 的底盤性格呈現較著重舒適的一面，煞車踏感亦相當易控，而車艙隔音則擁有不俗水準。