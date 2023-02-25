化身型男酷獅 全新改款 Pegueot 508 正式亮相

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Peugeot 508 經歷將近 5 年的銷售期，終於迎來中期改款車型。從官方照片來看，全新中期改款後508在外觀造型上更加新潮且犀利，水箱護罩改採近年品牌慣用的無邊框樣式，內部則以點陣式的網狀設計來鋪陳，並與兩側頭燈組融為一體，而車頭原本的單條式獅牙 LED日行燈從單條變為三條的樣式，為舊款與新款最容易辨識的部位。而全車系將Matrix LED矩陣 LED 燈組列為標準配備，並提供7種車身顏色供消費者選擇。
至於在 PEUGEOT SPORT ENGINEERED性能車型方面，其車頭造型擁有更加獨特的設計，無邊框水箱罩改為更加立體的直豎列條設計，同時保桿兩側還加入了導流翼片來進一步展現性能車型的運動氛圍。
進入車內，新款 508 全車系均導入品牌最新的 PEUGEOT i-Cockpit數位座艙，整體科技感受更加鮮明，中控台上方則換上全新的PEUGEOT i-Connect Advanced 多媒體 10 吋觸控螢幕，排檔也改採電子按鍵的組合。
動力方面依舊提供汽油 (PureTech 130 EAT8、Puretech 218 EAT8)、柴油 (BlueHdi 130 EAT8) 以及混合動力三種動力形式。其中 PHEV 插電式混合動力車型將有三種等級，分別為PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8、PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8以及PLUG-IN HYBRID4 360 e-EAT8性能版。全車系均配備 8速e-EAT8的自動變速箱以及前輪驅動系統，性能版車型則為四輪驅動系統。此外，180、225和360三種型號的 PHEV 車型均採用 12.4kWh的三元鋰電池組。