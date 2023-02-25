慶祝參賽超過百年 Ford 將於派克峰爬山賽帶來 SuperVan4

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Ford 參加派克峰國際爬山賽已有百年歷史，而在今年的第 101 場比賽也將帶來擁有狂暴性能的 SuperVan4派克峰國際爬山賽是全世界比賽場地海拔最高、車輛性能水準也最高的越野賽車活動之一，首度舉辦於 1916 年，而每一屆的賽事均有 Ford 的車款參加，最早參賽的車種便是創下 28 分 3 秒成績的 Ford Model Y。
Ford SuperVan4 是原廠為了展現純電化發展以及慶祝 e-Transit 推出而特別開發的概念車款，全車基於 E-Transit 重新設計，不過外觀已經經過大幅度修改，擁有非常低的車身高度與專屬的空力套件，車尾造型甚至直接成為尾翼的樣式，整個車側從後窗開始向內收縮，搭配大型車頂尾翼與空氣分流器來提供優異的空氣力學表現。
動力表現上，SuperVan 全車搭載 4 顆電動馬達，官方表示其最大綜效馬力可以達到 1,973hp 之譜，可於 2 秒內達成 0-100km/h 加速，同時 50kWh 電池則置於車身中央確保車輛的前後配重，以提供更卓越的操駕性能。
Ford 稍早已宣布 2035 年在歐洲市場僅銷售電動車，在 Ford Pro 商用車方面，目前已經推出 E-Transit、Tourneo Custom 純電動版，並計劃在 2023 年推出 Transit Custom 純電動版，在 2024 年推出 Transit Courier 和 Tourneo Courier 純電動車型，將旗下電動化產品陣容擴充至 9 個車款，預期 206 年在歐洲市場有 60 萬輛電動車的銷售規模。