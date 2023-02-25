擁有數十家車廠 Stellantis 集團旗下最受歡迎的品牌是 ?

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根據報導指出，Stellantis 集團旗下的 Fiat 在 2022 年全球市場共計銷售超過 120 萬輛，雖然這當中包含了 Abarth 及 Fiat Professional，不過整體的銷售表現卻出乎意料。雖然 Stellantis 官方並未透露所有品牌在全球的銷量表現，但卻明確指出 Fiat 銷售表現超過 Peugeot 的 1,056,182 輛。而 Fiat有 80% 以上的販售車型主要集中在歐洲和南美，也代表這兩個市場對於品牌的重要性。
Fiat 在巴西市場相當受到歡迎，其在 2022 年銷量為 430,000 輛，市佔率達到 21.9%，其中 Strada 和 Toro 兩大主力產品最受到歡迎。另外在土耳其市場也有 18.7% 的市占率，主要歸功於在當地生產的 Tipo。至於 Fiat 在義大利本土市場也有不錯的 15.1%市占率，儘管 500 和 Panda 車系所採用的平台已經老態，但成熟穩定的特色仍占同級 43.8%。
Fiat 執行長 Olivier Francois 表示，Fiat 目前唯一在售的純電車 500e 於 2022 年總計售出 12 萬輛，歐洲市場占據 6.6 萬，同時是義大利銷量最好的電動車，法國排名第二，德國則第三，而 500e 亦是集團當中最受歡迎的電動車款。
Fiat 品牌目前在國內市場並無總代理，但有數間貿易商自行引進車輛來經營，提供給喜愛義大利車款的消費者選購。