全車系搭載 TSS，新一代 Toyota Vios 將進軍馬來西亞市場

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Toyota 預告新一代 Vios 將於馬來西亞市場推出。新一代 Toyota Vios (Yaris Ativ) 採用與 Daihatsu 共同開發的 DNGA-B 平台打造，車身尺碼為 4,425 mm X 1,740 mm X 1,480 mm，軸距為 2,620 mm。在外觀設計上導入最新的家族設計語彙，車頭擁有碩大的水箱護罩，標配全 LED 頭燈及尾燈，尾部融入 Fastback 的運動化曲線，足踏 16 吋雙色鋁圈。配胎上 E 車型採用195/60 R16 的Toyo Proxes CR1 輪胎，而頂級 G 車型則是搭配 205/50 R17 的Continental Premium Contact C 輪胎，同時還將提供Sequential Indicator 流水式方向燈的設計，使其更具質感。
內裝方面，導入全新設計的Dual Tone 雙色軟質塑膠結構，並搭載 7 吋數位化儀錶板，支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 的9 吋觸控螢幕系統，數位化空調面板，且後座還提供冷氣出風口，這個亞熱帶國家來說絕對是很重要的配備。而 G 車型還搭載同級唯一的 64 色氛圍燈，並有 Autohold 功能的 EPB 電子手剎車及 360° 環景影像等配備。
安全輔助系統方面，全車系均擁有完善的 Toyota Safety Sense 智動駕駛輔助系統，包含了 ACC 主動式車距維持系統、PCS 預警式防護系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統、LDA 車道偏離警示系統、RCTA 後方車側警示系統、 BSM 盲點偵測系統以及 6 顆安全氣囊等。
動力系統方面，新款 Vios 在馬來西亞市場依舊採用 1.5L Dual VVT-i 引擎搭配全新的 D-CVT 變速箱，可發揮 104hp 最大馬力和 138Nm 峰值扭力。