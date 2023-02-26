折合新台幣約 70.7 萬元起　第 6 代大改款美規 Subaru Impreza 價格公開

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全新第 6 代 Impreza 首度亮相於 2022 年洛杉磯車展，除了導入全新造型設計，車體剛性也更為提升，安全防護水準同樣有所進化。動力配置方面，Base、Sport 兩車型均搭載 2.0 升四缸水平對臥引擎結合 CVT 變速箱，最高輸出 152hp / 20.0kgm，Sport 車型額外增加模擬 8 速手動換檔機能。頂規 RS 車型則採用 2.5 升四缸水平對臥引擎，最高輸出來到 182hp / 24.6kgm，同樣搭配 CVT 變速箱附模擬 8 速手動換檔機能。
重點配備方面，LED 頭燈、雙 7 吋 Starlink 多媒體系統（附無線 Apple CarPlay / Android Auto）、雙區恆溫空調、EyeSight 駕駛輔助系統均為標配。中階 Sport 車型主要新增 18 吋鋁圈、運動化懸吊、駕馭模式選擇及 11.6 吋多媒體系統。頂規 RS 車型則具備專屬運動化視覺元素，如內裝搭配類碳纖維飾板、運動化座椅及金屬踏板等。
全新第 6 代美規 Impreza 的產地為日本群馬工廠，原廠預告將於夏季進駐當地展間，不過台灣方面短期內可能無緣得見。