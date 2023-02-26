後驅純電 福斯電能新篇章　Volkswagen ID.3 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次試駕的是由鎧騰國際車業引進的 Volkswagen ID.3 Life，建議售價為新臺幣 140~160 萬元起。車款重點：
●採用 MEB 純電動汽車平台。
●科技未來感外觀。
●5.5 吋數位儀表、10 吋觸控螢幕 (無線 Apple CarPlay & Android Auto)。
●採用後輪驅動系統，最大輸出 204 hp，最大扭力為 31.6 kgm。
●搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統。
Volksewagen ID.3 定位在中型掀背車級距，採用 MEB (Modular Electric Drive Kit) 模組化車體結構打造，基礎輪廓和車身尺碼與先前試駕過的第七代 e-Golf 非常相近，達 4,261x1,809x1,562，軸距則為 2,770mm。外觀承襲自 2016 年登場的 I.D. Concept 概念車設計，車頭採取全封閉式低風阻設計並擁有全新的廠徽，扁平化的設計與原先的立體風格有很大的不同。本次試駕車為歐洲市場較入門的 Life 版本，故並無配備 IQ.Light LED 智慧燈組。葉子鈑上貼有 Pro 字樣的金屬銘牌，代表是 Pro Performance 後驅車型。A 柱、整片車頂及尾門皆以黑色烤漆搭配，足踏 18 吋 Easy Derry 雙色切削低風阻設計鋁圈。
這輛 ID.3 擁有 Moonstone Grey 烤漆，看上去別有一番風味。
車頭採取全封閉式低風阻設計並擁有全新的廠徽。
本次試駕車為歐洲市場較入門的 Life 版本，故並無配備 IQ.Light LED 智慧燈組。
保險桿上具有性格鮮明的造型點綴，凸顯這類小型掀背車的俏皮。
採用 MEB (Modular Electric Drive Kit) 模組化車體結構打造，基礎輪廓和車身尺碼與先前試駕過的第七代 e-Golf 非常相近，達 4,261x1,809x1,562，軸距則為 2,770mm。
葉子鈑上貼有 Pro 字樣的金屬銘牌，代表是 Pro Performance 後驅車型。
外後視鏡上半部採與車身同色烤漆，下方為防刮黑色塑料。
足踏 18 吋 Easy Derry 雙色切削低風阻設計鋁圈搭配 215/55R18 Goodyear EfficientGrip Performance 電動車專屬輪胎。
側裙套用兩層式設計，看上去顯得更加運動。
A 柱、整片車頂及尾門皆以黑色烤漆搭配，算是較為少見的配置。
後方具有家族化造型的 LED 尾燈組。
尾廂廠徽下方貼有車型字樣名牌以驗明正身。內裝方面，可看到時尚簡約的革命性設計語彙，簡化掉大量實體按鍵，非真圓設計多功能方向盤後方的 5.5 吋儀表板採用懸浮數位設計，排檔位置則位於右側。中控台上方的 10 吋多媒體液晶螢幕採用駕駛導向設計，將車輛的大部分功能都整合在其中。MEB 模組化底盤長軸距、短前後懸配置營造出寬敞的車室空間。
內裝部分充滿了未來風格，大量簡化實體按鍵。
由於是入門的版本，故三輻式多功能方向盤為塑料件組成，質感稍微差強人意。
左方控制輔助系統。
右方則可控制多媒體系統。
方向盤後方的 5.5 吋儀表板採用懸浮數位設計，固定於方向盤機柱上，可顯示基本行車資訊，使用起來相當簡單直覺。
排檔需藉由儀錶右方旋鈕進行，坐進車內踩煞車即可換檔。
方向機柱右側依然保留了 "引擎啟動鍵"。
中控台上方的 10 吋多媒體液晶螢幕採用駕駛導向設計並將車輛的大部分功能都整合在其中。
具有前排座椅加熱功能。
車室擁有多色氛圍燈調節，可依據乘客心情來做變化。
入門車型僅有基礎的行車輔助系統，連倒車顯影都不見蹤跡。
車輛內、外燈具控制鍵皆採取觸控式啟閉。
駕駛若想打開後車窗，需先觸碰 REAR 鍵後才能進行開啟。
中船具有兩個大杯架，前方還有方便放置小型物品的網袋。
中央具備放置手機的凹槽設計。
扶手下方大容積的置物空間具有兩個 Type-C 充電口。
座椅皆採取織布鋪陳並僅有手動調整，坐起來柔軟舒適，支撐性稍嫌不足。
後排擁有全果嶺底板配置，但沒有冷氣出風口。頭部及膝部空間以小型掀背車來說還算出色。
尾廂實際量測數據。
座椅可做 6/4 分離傾倒，擁有 385~1,267L 的最大容積表現。
底板下方具有小小的置物空間，方便放置隨車工具。本次試駕的 Volksewagen ID.3 Life 採用 62kWh (可用容量58 kWh) 高效能的電池模組，分配於車身底部，並且取得優良的車體配重，後軸電動馬達最大輸出擁有 150kw (204 PS) 最大馬力以及 31.6kgm 的峰值扭力，從 0 加速至 100km/h 可在 7.3 秒達成，極速可超過 160km/h。而在行駛距離表現上，電池續航距離在 WLTP 測試規範下有 416-426 公里的表現。採用CCS2 充電規格，使用 100kw 快速充電器可在 30 分鐘內提供 290 公里的續航表現。
採用 62kWh (可用容量58 kWh) 高效能的電池模組。
擁有 150kw (204 PS) 最大馬力以及 31.6kgm 的峰值扭力。
電池續航距離在 WLTP 測試規範下有 416-426 公里的表現。
提供 Eco、Comfort、Sport 、Individual 等模式，主要為動力輸出上的差別。
採用CCS2 充電規格，使用 100kw 快速充電器可在 30 分鐘內提供 290 公里的續航表現。Volksewagen ID.3 較為有趣的是坐上車後並不需要特別按壓啟動鍵，駕駛採下煞車踏板入檔後即可直接上路，而下車後則會撥放一段品牌廣告音效作為熄火提醒。開著它上路，除了換檔旋鈕需要額外多花時間習慣外，基本上與 Golf 並沒有太大的差別，轉向輔助以這類型小型車來說手感稍微重手，但指向性相當優秀，配合上福斯剛性十足的 MEB 底盤和短小的車身，在高速行駛和彎道上都擁有不俗的表現，即便採用前碟煞、後鼓煞的配置，制動力也依然出色。另外分別提供 Eco、Comfort、Sport 、Individual 等模式，主要為動力輸出上的差別。而切換至 B 檔後，輕放油門時就可明顯感受到動能回收系統的作動，在市區走走停停的交通環境中相當實用，不需踩踏剎車就能達到減速的效果，還可以增加續航里程。
雖然是輛緊湊型五門掀背，但多虧於車室大空間表現以及電動車低重心配置，乘坐起來保有不錯的舒適性，懸吊硬度適中不會軟腳，自然也不容易有暈車的情形出現，並且還可以給出後驅熱血操駕的激情。身為電動車，行駛在普通道路上，寧靜度亦擁有水準之上的表現。
Volksewagen ID.3 對品牌來說無疑是相當重要的一款產品，扛著入門純電車款的重責大任，透過俏皮出眾的外觀在歐洲當地擄獲了大量消費者購買，短小的尺碼加上後驅配置在市場上雖算是較為少見的組合，但是其電耗及續航力在同級中則沒有特別亮眼，不過若想要選擇一輛適合市區代步並凸顯自我的純電車，相信它是值得納入口袋名單的選擇之一。