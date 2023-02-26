首月成長逾 10%　ACEA 公佈 2023 年 1 月歐洲乘用新車掛牌數據

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進一步細看各主要消費國，排名依序為德國（17.9 萬輛，-2.6%）、英國（13.2萬輛，+14.7%）、義大利（12.8 萬輛，+19.0%）及法國（11.2 萬輛，+8.8%），除了最大消費國德國之外，其餘同比去年均有所成長。接著看到各集團/車廠部份，依市佔排序分別為 Volkswagen Group（23.8 萬輛，26.1%）、Stellantis（15.7 萬輛，17.2%）、Renault Group（9.5 萬輛，10.4%）、Hyundai Group（8.5萬輛，9.4%）、Toyota Group（7.3 萬輛，8.0%）及 BMW Group（5.5 萬輛，6.1%），其中 Stellantis 及 BMW Group 同比去年呈現衰退局面，
能源使用型式方面，整體歐洲地區汽油（佔比 38.8%）、柴油（佔比 14.0%）兩者總和仍處過半局面，而油電（含 MHEV）佔比則來到 26.8%，換言之，統計無需插電的能源型式銷售仍有逼近 80%。至於需插電的 PHEV 及純電動車方面，前者佔比為 7.1%，主要指標國家為瑞典，BEV 佔比則來到 10.3%，其中挪威、瑞典、冰島、芬蘭、丹麥五個國家的銷售佔比都來到 20% 以上。
台灣市場方面，2023 年 1 月掛牌數為 34,788 輛，同比去年衰退 14.4%，排序前 5 名的品牌分別為 Toyota（佔比 34.1%）、Mercedes-Benz（佔比 7.2%）、Nissan（佔比 5.6%）、BMW（佔比 5.4%）及 Ford（佔比 5.1%）。