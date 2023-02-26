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另外較為入門的 M 版車型在新年式車型上追加原搭載於 G 車型才有的後視鏡方向燈、輪拱和車頭的飾件。外觀與內裝方面，仍維持既有的樣式，中控台具備9 吋 Smartphone-link Display Audio (SDA) 多媒體系統 。安全配備方面全車系均搭載 e-ASSIST 包含 FCM 前方碰撞預警系統等駕駛科技輔助系統。
Mitsubishi RVR的動力同樣搭載1.8 升 4J10 直列四缸汽油引擎，實際排氣量為 1,798cc，缸徑衝程為 86.0 x 77.4 mm，壓縮比 10.7:1，可於 6,000轉時發揮出 139ps 最大馬力，最大扭力則可於4,200 rpm 發揮 172Nm，並搭配 INVECS-III CVT 無段變速系統，並提供 2WD 前輪驅動或 4WD 四輪驅動的選擇。
日版Mitsubishi RVR 編成上共計有M、G、BLACK Edition 三個車型等級，建議售價落在 230.67萬至 283.25萬日元之間。ASX 車系算是當前 Crossover 車款的先驅之一，2011 年時也曾經導入到國內市場販售，不過礙於定價與市場定位等因素，成為了國內市場中相當稀少的產品。