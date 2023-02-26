折合新台幣約 70.7 萬元起　第 6 代大改款美規 Subaru Impreza 價格公開

Mitsubishi

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

在歐洲市場稱作 Mitsubishi ASX 的日規 RVR 儘管原廠在去年 9 月推出全新一代車型，但日規 RVR 仍維持第三代的樣式，並於近日推出新年式車型，再次針對配備進行調整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第三代 Mitsubishi RVR 自 2009 年推出經歷三次改款，已在 90 個國家販售，銷量超過 132 萬台，算是當紅的 Crossover 車款的先驅之一。而日本原廠近日所推出的日規新年式車型則是針對安全配備上進行變動，全車系導入側面安全氣簾，後方車輛偵測，以及變道輔助系統 (BSW/LCA) 和後方交通警示 (RCTA) 等機能。

另外較為入門的 M 版車型在新年式車型上追加原搭載於 G 車型才有的後視鏡方向燈、輪拱和車頭的飾件。外觀與內裝方面，仍維持既有的樣式，中控台具備9 吋 Smartphone-link Display Audio (SDA) 多媒體系統 。安全配備方面全車系均搭載 e-ASSIST 包含 FCM 前方碰撞預警系統等駕駛科技輔助系統。

Mitsubishi RVR的動力同樣搭載1.8 升 4J10 直列四缸汽油引擎，實際排氣量為 1,798cc，缸徑衝程為 86.0 x 77.4 mm，壓縮比 10.7:1，可於 6,000轉時發揮出 139ps 最大馬力，最大扭力則可於4,200 rpm 發揮 172Nm，並搭配 INVECS-III CVT 無段變速系統，並提供 2WD 前輪驅動或 4WD 四輪驅動的選擇。

日版Mitsubishi RVR 編成上共計有M、G、BLACK Edition 三個車型等級，建議售價落在 230.67萬至 283.25萬日元之間。ASX 車系算是當前 Crossover 車款的先驅之一，2011 年時也曾經導入到國內市場販售，不過礙於定價與市場定位等因素，成為了國內市場中相當稀少的產品。

首月成長逾 10%　ACEA 公佈 2023 年 1 月歐洲乘用新車掛牌數據

展望翻倍成長　Lucid Motors 公佈 2023 年度生產目標

後驅純電 福斯電能新篇章　Volkswagen ID.3 試駕

降低企業碳排　Nissan 於美國啟用純電卡車運輸試驗計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀