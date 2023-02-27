【油價公告】中油、台塑宣布明(27)日起國內汽、柴油各調降 0.1 元

台灣中油台灣中油公司自明 （27）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.3元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及1.5元。
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按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，國內汽、柴油原應每公升各調漲0.9元及1.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.8元及1.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及1.5元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。
台塑石化台塑石油表示，受到美國聯準會(Fed)為抑制通膨恐進一步升息，加劇市場對經濟衰退之憂慮，以及美國商用原油庫存續增等因素影響，促使本週國際油價下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2023年2月27日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。