市場需求旺盛　Toyota GR Corolla Circuit Edition 將在 2024 年式持續生產

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目前 2023 年式的 GR Corolla Circuit Edition 在美國市場僅限量生產 1,500 輛，預計今年春季會送達展間，在配備部分擁有引擎蓋大型進氣口、碳纖維車頂、亮黑色擾流尾翼、前後 Torsen® LSD 限滑差速器、紅色烤漆 GR 煞車卡鉗。車色部分，Toyota 提供 Ice Cap (白色)、Supersonic Red (紅色)、Heavy Metal (灰色) 供消費者挑選。
內裝方面，2023 年式 GR Corolla Circuit Edition 擁有 Brin Naub® 搭配合成皮質包覆的紅色點綴跑車座椅、雙前座椅電熱功能、方向盤電熱功能、MORIZO 真皮包覆排檔頭、8 支揚聲器 JBL® Premium Audio 音響系統含擴大機。
動力配置方面，GR Corolla Circuit Edition 採用與 GR Yaris 相同的 G16E-GTS 1.6 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，於 6,500rpm 時可輸出 300hp 最大馬力，於 3,000~5,000rpm 間可輸出 370Nm 峰值扭力，搭配 iMT 6 速手排變速箱與四輪驅動。
Toyota Motor North America 表示，2024 年式 GR Corolla Circuit Edition 將延續部分 2023 年式車型的配備設定，但細節會在今年稍晚才能正式公布，至於 2025 年式是否還會供應，目前仍在考慮當中。