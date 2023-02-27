2023 年秋季正式亮相 BMW 於德國接受 XM Label Red 預定

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BMW 於德國官方網站釋出 XM Label Red 前導預定頁面。BMW XM Label Red 相較於標準車型同樣搭載S68 4.4 升 V8 引擎搭配單顆電動馬達與 8 速 ZF 手自排變速箱，不過動力輸出經過原廠工程師重新調校後，其綜效輸出從原有的 650hp 提升到約 750hp 的水準，但最終的性能表現目前官方都還在進行調整當中。
在外觀設定上，BMW XM Label Red 維持與標準版車型相同的造型，但在細節上則加入專屬的設計元素，如在車頭方面加入了紅色 XM 徽飾，大型雙腎水箱護罩周圍也以紅色烤漆處理，同時窗框、輪圈等處也都採用與車名相呼應的紅色來點綴，使得整體外形風格更加獨特且有個性。內裝方面雖然並未透露，但推測也有望加入與外觀相同的紅色設計表現，營造出高性能版車型才具有的特色。
在國內市場方面，距離 BMW 原廠推出 XM不久後，台灣總代理汎德隨即將 XM 相關資訊上線，宣告 XM 確定導入國內，XM 在國內將提供 7 種金屬漆車色供買家選擇，而輪框則包含 22 吋雙幅、23 吋星幅兩種式樣（23 吋再細分灰色、金色兩種塗裝）。內裝部份，其 BMW Individual Merino 真皮內裝具備四種配色（雙色調為主），光稜頂篷、12.3 + 14.9 吋 iDrive 8 人機介面等特色配備同樣出線，目前預售參考價格為新台幣889萬元。