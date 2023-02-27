Peugeot e-2008 No.004 ---- 小型純電跨界也能挑戰環島！

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首先，本次 e-2008 環島任務為三天兩夜，路徑採用與先前 3008 相同的逆時針方向進行，但基於客觀條件，e-2008 的續航里程並不足以環島，因此任務一開始便是做好路徑規劃，先行設定充電地點。實際規劃後發現，縱使現今台灣快充站的密度仍不及加油站，但主要都會區基本上都有不同的充電營運商進駐，且各家廠商對於站點的選擇也多已考量鄰近機能及交通便利性，規劃上並不是難事。
有關其它條件方面，由於本次環島同時也是員工旅遊，因此同場車輛除了 e-2008 之外，也包含小七哥自己的柴油 3008，以及向總代理商借的汽油 3008（1.6T 版本）一共三輛。一路上 e-2008 承載人數為 3 ～ 4 人，且由小七哥與本站多位編輯輪流駕駛，空調大多維持 21 度、風量 Auto 的模式（溫度並非保持固定），另外行李也接近滿載狀態，整體來說條件相對貼近日常使用。
出發前一日，e-2008 已先行至鄰近公司的公有停車場以慢充方式充至 100% 電量，並歸零旅程電腦，任務起始當日則趕在上班尖峰車潮前由內湖公司出發，經東湖交流道上國道 1 號南下並轉至高架段，隨後進入楊梅休息站稍做停歇，換手過後緊接往西螺休息站（北上）進行充電。在這段路程中，除了北部都會區車流量較大外，其它路段大致順暢，天氣方面北部為陰天有微雨，其餘則為晴天。抵達西螺休息站後，剩餘電量 39%，錶顯已行駛里程為 220km，平均電耗 7.81 km/kWh。充電方面，自 39% 充至 80% 費時 21 分鐘，期間功率多於50 ～ 60 kWh 之間游移，最終充電量 20.8 kWh，費用為 249 元（12 元/度）。
經過短暫的補電之後，隨即往台南永康前進享用午餐，並進行第二次充電，而這段路程的行駛條件大致與前一段相同。抵達充電站時，剩餘電量 48%，錶顯已行駛里程 118km，平均電耗 7.52 km/kWh，在充至 80% 後，歷時約 16 分鐘，充電量 16.4 kWh，費用 197 元（12 元/度）。
充電完畢後，緊接走國道 8 號東向轉至國道 3 號南下，於南州交流道轉接平面省道至墾丁，過程中路況均屬順暢，抵達後剩餘電量仍有 20% 以上，便決定翌日再進行充電。第二天一早，便前往位於恆春的快充站，抵達時剩餘電量23%，錶顯已行駛里程 184km，平均電耗 7.14 km/kWh。充電方面，由於 e-2008 採用 400V 電氣架構，因此搭配 200A 快充槍的條件下，峰值功率能來到 80kW，而電量逾 80% 後，功率便退至 20kW 以下，最終充至 90% 電量時，費時 43 分鐘出頭，充電量 33.44 kWh，費用為 301 元（9 元/度）。
於恆春充電完畢後，隨即經南迴改往台東前進，並於當地享用午餐。這段路程當中，車流大致順暢且天氣良好，而 e-2008 在略帶彎曲且起伏的省道當中，動力反應可謂收放自如，底盤協調性亦頗為出色，搭配本已愉悅的心情，其貫駕馭過程相當享受。
中餐用畢，e-2008 並未充電隨即轉至台 11 線往花蓮前進，過程中雖然車流大致順暢，但天候逐漸轉變，除了風速不小，也下起滂沱大雨，由於電動車的暖氣並不像燃油車為回收引擎源源不絕的廢熱而來，對於能耗可說帶來一定挑戰。不過隨著地形起伏，若善用 B 檔提升放開加速踏板時的動能回收強度，其實可有感減緩電量損耗的速度。即便如此，途中 e-2008 仍出現低電量警告（首次出現於電量 12%），但評估過後由於剩餘里程仍足夠駛至民宿與快充站，當下便決定直達民宿。此外，即便電量掉至 5 ～ 10% 區間，加速踏板的反應依舊沒有改變，Sport 模式也能正常使用，直至抵達民宿都未曾出現限制動力輸出的狀況（最終電量剩餘 7%）。
第三天用過早餐後，隨即出發前往花蓮快充站，抵達時剩餘電量 4%，錶顯已行駛里程 287km，平均電耗 7.46 km/kWh，而歷經 33 分 43 秒後，電量回充至 80%，充電量 37.9 kWh，費用 333 元（8.8 元/度），簡單買個伴手禮後，隨即經蘇花改往宜蘭方向前進。此段路途車流大致順暢，不過天氣同樣由好轉壞，抵達蘇澳時為雨天，在享用午餐過後隨即上國道 5 號往台北方向前進。
進入國道 5 號時，起初車流大致順暢，但就在接近雪山隧道時轉為壅塞，其實走走停停的路況對電車相對有利（基於馬達先天特性），且自花蓮充電過後，剩餘里程已足夠抵達台北內湖，因此過程中心情大致仍輕鬆愉悅。離開雪隧後，車流恢復順暢，而後轉接至國道 3 號、環東大道下至舊宗路，直接駛至快充站，結果本次環島任務。
抵達內湖快充站後，電量剩餘 41%，錶顯已行駛里程為 150km，平均電耗 8.06 km/kWh，而因本次充電需結算總成績，因此需充至 100% 電量，過程中花費約 72.5 分鐘，充電量 30.24 kWh，費用 273 元（9 元/度）。總結本次 e-2008 環島的能耗成績，總行駛里程約 960 km，充電量為 138.78 kWh，換算平均電耗 6.91 km/kWh，充電花費 1,353 元。
經過這趟旅程發現，只要事先做好路徑規劃，小型純電跨界也能順利環島！另外這裡要強調的是，因這回 e-2008 為首次環島，事先規劃充電相對頻繁（特別是前段西部旅程），而本次實測平均逾 6.9 km/kWh 的能耗數據，也優於能源局測得 6.5 km/kWh 的水準。行文至此，有關 e-2008 的首次環島資訊大致述說完畢，其它使用情形同樣將於後續篇幅進行彙報。