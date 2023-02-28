造型更加犀利動感，第七代改款 Hyundai Avante / Elantra 無預警曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hyundai 韓國原廠公開全新小改款 Avante (Elantra) 的初步資訊。在外觀方面，可以看到原廠這次針對新款 Avante 的車頭進行全新設計，整體看上去更具有層次感。全新的水箱護罩面積縮短，並與全新的頭燈組融為一起，亦在前緣導入 LED 導光條，而保桿下方也將傳統的氣壩設計補上，加上兩側的類進氣孔設計添增運動感受。
車側部分亦保留現有的設計，而車尾雖然未有大幅度的變化，但可以看到後保桿下方加入了全新的 U形飾條造型點綴及導流設計，整體視覺更為飽滿動感。
車內的變化並不多，依舊採用雙 10.25 吋液晶螢幕搭配薄形化空調出風口，搭配 64 色環艙氣氛燈及副駕駛專屬中央握把來強化科技與跑格並重的訴求。其餘配備還包含 Qi 無線充電座、無線 Android Auto/Apple CarPlay 連接、8 支揚聲器 Bose premium 音響系統、自然語音聲控系統、MyHyundai App 、NFC 感應式數位鑰匙及原廠聯網衛星導航等。
至於在動力方面這次官方並未透露，但預期新款 Avante 將不會有太大變動。目前現行 Avante 在韓國市場採用 1.6 升 Smartstream直列 4 缸汽油引擎 ，最大輸出123 PS / 6,300 rpm、最大扭力 15.7 kgm / 4,500 rpm，綜合油耗約為 15.4 km/L。而美規車型則是提供 2.0 升自然進氣動力及 1.6 Hybrid 油電的組合。