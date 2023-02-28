與 ZR-V 共用平台 東風本田推出新款 HR-V

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東風本田公開全新一代 HR-V，但其平台是與 ZR-V (亦為美規二代 HR-V) 共用。首先在外觀方面，東風本田即將推出的 HR-V 整體輪廓與 ZR-V 相似，但車頭造型經過重新設計，其水箱護罩上移與引擎蓋切齊，中央的廠徽兩側新增一道鍍鉻飾條，並與頭燈內部的 LED 日行燈相連一起。同時保桿兩側的進氣孔造型也經過重新修飾，下方的氣壩及塑膠飾件均與 ZR-V 不同。
在車尾方面，目前官方並未公布，但根據工信部公開的資料顯示，其尾門導入了目前相當流行的貫穿式尾燈組，而原先在 ZR-V 上可見的雙邊排氣飾管則取消，改以隱藏式的設計，同時也直接裸露黑色防刮材質，視覺上較為樸素許多。在車身尺寸方面，長寬高分別為 4,569mm x 1,840mm x 1,621mm，軸距為 2,655mm。
動力方面，東風本田HR-V 將與ZR-V 致在共用相同的動力模組，提供 1.5 升渦輪增壓引擎，最大輸出為 134kW (182hp)，最大扭力 240Nm，並搭配 CVT 無段變速箱。另外也將提供 e:HEV 油電車型，採用 2.0L自然進氣引擎，最大馬力為143匹、最大扭力 182牛頓米，馬達最大輸出為 184匹、最大扭力 315 牛頓米，綜效輸出可達203匹。東風本田另還有一款 XR-V，正是與國內相同規格的車型，而這次新推出的 HR-V 未來可細化產品市場的分布，進一步拓展銷售表現。
美規二代 HR-V，在日本及中國大陸市場稱作 ZR-V。