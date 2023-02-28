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韓系歐洲 A 級掀背車 小改款 Hyundai i10 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Hyundai 針對歐洲市場開發的小型掀背車 i10 於 2019 年法蘭克福車展首度推出第三代車型迄今已有 3 年多之久，也是時候進行改款的時刻。近日 Hyundai 官方宣布小改款車型的資訊，主要替外觀及內裝配備升級，強化整體配備維持產品的新鮮度。

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第三代 Hyundai i10 迎來小改款車型，針對外觀及配備進行強化。
首先在外觀方面，小改款 i10 的車頭取消圓形的 LED 日行燈組，將其整合於蜂巢式的水箱護罩當中，頭燈內部的排列組合也有所不同，其餘設計則未有太大的變動。而標準車型總計提供 9 款車色選擇，並導入 Lumen Gray 和 Meta Blue 2 款新色，同時也提供黑色車頂套件。另外在輪圈方面這次亦換上全新設計的 15 吋鋁圈，而 N-Line 車型則搭載專屬的雙色 16  吋設計。

進入車內，中控台加入全新的藍色氣氛燈與紫色套件，包含車縫線與冷氣出風口，而原本的素色織布座椅在這次改款後也加入菱格的樣式。配備部分提供 USB Type-C 、Bluelink 車聯網，而 8 吋多媒體液晶螢幕支援 Apple CarPlay/Android Auto 無線連接、手機無線充電及倒車顯影等，而N Line  車型則有 10.25 吋全液晶螢幕。安全方面標配含行人偵測的前方撞擊預警、駕駛注意力警示、車道維持輔助系統，並可選配自動遠光燈輔助。

動力方面，i10 1.0 升直列三缸自然進氣引擎，最大馬力為 68hp、峰值扭力 96Nm。而 N Line 車型則搭載 1.0 升 T-GDI 渦輪增壓直列三缸引擎，配上 5 速手排，最大馬力為 100hp、峰值扭力 17.5kgm。i10 曾於 2009 年 5 月 5 日時由總代理南陽實業以進口方式導入，搶攻國內入門市場，但第二代至今未正式導入過。

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