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有望在 2025 年大規模量產 BMW 宣布 iX5 Hydrogen 將在年底前展開全新測試

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

BMW 其下首款量產氫燃料電池車iX5 Hydrogen 已於去年底正式於北美工廠量產，並將於今年春季開始在指定地區作為零碳排放交通工具進行技術示範。不過近日 BMW 官方又再一次更新了計劃，表示前期將生產不超過 100台 iX5 Hydrogen 用於測試，預計在今年底前進行。如果測試順利，最快能夠在 2025 年開始進行大規模量產。

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BMW iX5 Hydrogen 首度在 2021 IAA 慕尼黑車展中登場，並在 2022 年底宣布進行量產，其在外觀上為了與一般燃油車型區分，換上藍色點綴邊框網狀雙腎型水箱護罩，右側加入 i 銘牌訴說其隸屬於電動車家族的身分，保險桿下氣壩亦採用網狀格柵，頭燈內部加入藍色飾條，車側足踏 22 吋鋁合金輪圈，車尾在保險桿下方配置藍色擴散器凸顯本車新能源的身分。內裝則分別在排檔頭、車輛啟閉按鈕及安全帶外緣等處施以藍色點綴，門檻換上 Hydrogen Fuel Cell 字樣金屬踏板，座艙飾板中也加入 Hydrogen Fuel Cell 字樣，在車載系統中也提供專屬於氫燃料電池動力車型的資訊顯示功能。

動力配置方面，iX5 Hydrogen 採用第五代 eDrive 電能驅動系統，在前後軸各裝有 1 具電動馬達，可輸出 374hp 綜效最大馬力，而燃料電池系統則是與 Toyota 合作開發而來，透過 2 個安裝於燃油版 X5 車型之變速箱與傳動軸位置，且壓力達到 700 bar 的儲氣槽來裝載最高 6 公斤的氫氣，並將氫氣與氧氣進行化學作用來產生最高 125kW (168hp) 的功率。

iX5 Hydrogen是 BMW 與 Toyota合作研發的車型，整合了 Toyota 的氫燃料電池系統與 BMW 第五代eDrive動力總成，包括電動馬達、變速系統和鋰離子電池模組等。整車都在慕尼黑研究中心研發，基礎車輛由 BMW 美國工廠提供，在德國安裝全新的底部組件。

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