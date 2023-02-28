與 ZR-V 共用平台 東風本田推出新款 HR-V

搭載 6K 解析度曲面螢幕 上汽通用 Buick Electra E5 內裝公開

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Buick 與上汽通用共同開發採用 Ultium 平台打造的全新純電休旅 Electra E5 預計將於今年第一季發表，而官方在去年首度公開車輛的外觀設計後，近期則再度釋出內裝的初步資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上汽通用全新純電休旅 Electra E5 將搭載一組尺寸達 30 吋的 6K 曲面液晶螢幕。
根據官方公布的照片當中，可以看到 Electra E5 採用黑白 Two Tone 的色調來鋪陳，其中最大的亮眼莫屬中控台上的 30 吋曲面 6K 螢幕，其解析度達到 6008×934，內建高通驍龍 8155 晶片，具有 5G 聯網技術，能夠提供即時高效的訊息傳輸和流暢的操作體驗，同時支援 OTA 線上更新。除此之外，Electra E5 還配有高達 12.6 吋 HUD 抬頭顯示系統，同樣支援多種顯示模式，且亮度可隨環境光源自動調整，讓駕駛人的視線不離開路面也可以即時掌握車速、導航、輔助駕駛、音樂娛樂等重要資訊。

標準搭載的 eConnect 智聯科技，則配備全新升級智能語音助手，全車系亦標配無線 CarPlay 和大功率無線手機充電功能，並支援 iKey 手機鑰匙，提供包括遠端迎賓功能、無鑰匙進入、權限共享、車輛控制和異常狀況提醒等功能，進一步提升用車的便利與安全性。

在空間佈局上，座椅採用輕薄化設計，懸浮式的頭枕側向具備耳面支撐，加上長達2954mm的軸距，預計能夠帶來優異乘坐表現。Electra E5後艙容積落在 502 公升至 1,658 公升之間，滿足不同的需求。

動力表現上，根據工信部公開的資料顯示，Electra E5 綜效輸出達 241hp，搭配三元鋰電池模組，車重為 2,570 公斤。

有望在 2025 年大規模量產 BMW 宣布 iX5 Hydrogen 將在年底前展開全新測試

韓系歐洲 A 級掀背車 小改款 Hyundai i10 登場

與 ZR-V 共用平台 東風本田推出新款 HR-V

造型更加犀利動感，第七代改款 Hyundai Avante / Elantra 無預警曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀