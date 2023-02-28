搭載 6K 解析度曲面螢幕 上汽通用 Buick Electra E5 內裝公開

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上汽通用全新純電休旅 Electra E5 將搭載一組尺寸達 30 吋的 6K 曲面液晶螢幕。根據官方公布的照片當中，可以看到 Electra E5 採用黑白 Two Tone 的色調來鋪陳，其中最大的亮眼莫屬中控台上的 30 吋曲面 6K 螢幕，其解析度達到 6008×934，內建高通驍龍 8155 晶片，具有 5G 聯網技術，能夠提供即時高效的訊息傳輸和流暢的操作體驗，同時支援 OTA 線上更新。除此之外，Electra E5 還配有高達 12.6 吋 HUD 抬頭顯示系統，同樣支援多種顯示模式，且亮度可隨環境光源自動調整，讓駕駛人的視線不離開路面也可以即時掌握車速、導航、輔助駕駛、音樂娛樂等重要資訊。
標準搭載的 eConnect 智聯科技，則配備全新升級智能語音助手，全車系亦標配無線 CarPlay 和大功率無線手機充電功能，並支援 iKey 手機鑰匙，提供包括遠端迎賓功能、無鑰匙進入、權限共享、車輛控制和異常狀況提醒等功能，進一步提升用車的便利與安全性。
在空間佈局上，座椅採用輕薄化設計，懸浮式的頭枕側向具備耳面支撐，加上長達2954mm的軸距，預計能夠帶來優異乘坐表現。Electra E5後艙容積落在 502 公升至 1,658 公升之間，滿足不同的需求。
動力表現上，根據工信部公開的資料顯示，Electra E5 綜效輸出達 241hp，搭配三元鋰電池模組，車重為 2,570 公斤。