慘遭上級轉職世界各地！公務員堅決《不離職》雪地遇真愛
▲《不離職冒險王》法國男星傑羅姆康曼德（右）與西班牙影后莉蒂西亞杜希，在雪地裡相愛展開新人生。（圖／甲上娛樂提供）
記者黃雅琪/台北報導
｜ 2023-02-28 18:44:46 2023-02-28 18:49:34
法國喜劇《不離職冒險王》（Employee of the Month）是《緊張大師》、《一路不順風》法國喜劇票房男星傑羅姆康曼德自導自演最新力作，卡司陣容包括《沒人愛小姐》西班牙影后莉蒂西亞杜希、《最後一件晚禮服的秘密》帕斯卡爾艾比略，以及《時空急轉彎》資深法國男星克里斯汀克拉維耶，眾人齊聚互飆搞笑演技，帶領觀眾踏上一趟為了保住工作「拒絕安靜離職」的冒險之旅，男主角還在雪地裡遇見真愛，就此展開新人生。
傑羅姆康曼德飾演原本生活相當簡單，視公務員為畢生職志的文森，卻因為政策而被迫離職，負責他檔案的勞動部上級伊莎貝爾，決定讓他日子過得很艱難，瘋狂將他轉調到世界各地，他爬上海拔2千公尺的邊境高山通知居民遷移，橫跨1千公里擔任藝術館管理員，從國際難民營到凶險的重刑犯監獄，再到南美洲厄瓜多叢林被食人族綁架，最終還被調去世界最北端的格陵蘭島，擔任科學站保鑣保護研究員的安全，還單挑北極熊。 ▲《不離職冒險王》是法國男星傑羅姆康曼德（右），二度自導、自演的新作。（圖／甲上娛樂提供） 原本想落跑的他竟遇上真愛，和西班牙影后莉蒂西亞杜希飾演的研究員伊娃相戀，追隨愛人腳步被帶回瑞典家鄉共組家庭，人生旅程就此展開新篇章。傑羅姆康曼德表示在喜劇節奏下，必定要增添浪漫氣息：「為了展現文森對愛人的最大誠意，我還特地為戲去學了瑞典語！」而第二度當導演還身兼演員，他笑稱：「有點像一邊照顧孩子一邊工作的人，而且導演工作對後製的投入比以往還要多，我被眾人包圍，但樂在工作中。」《不離職冒險王》熱映中。 ▲《不離職冒險王》法國男星傑羅姆康曼德「拒絕安靜離職」經歷了冒險之旅。（圖／甲上娛樂提供）