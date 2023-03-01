掀背跨界風格 Fisker Pear 最新設計圖公開

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Fisker Pear 基於 MIH 架構，以 FP28 輕量化平台打造而成，可以看到其擁有跨界風格的車身，車頭造型未有傳統內燃機車款的水箱罩設計，LED 頭燈組相當細長，中央還融入了貫穿式燈組，PEAR 字樣則有自發光的效果。前保險桿氣壩設計相當醒目，預料能提供其他電機組件良好的散熱效果。觀察車身細節，可以看到前後葉子板寬出車身不少，營造出相當飽滿的視覺效果。而在車尾方面可以看到環繞在後擋風玻璃上的回字形燈組，同時取消傳統的 D 柱設計，以深色玻璃取代，相當具有辨識度。另外，Pear 從曝光以來一直依舊沒有傳統後視鏡的設計，但根據每個國家地區的法規不同，未來量產後應有望會持續提供傳統後視鏡的選項。
目前關於 Fisker Pear 資訊仍不多，但原廠表示目前測試進度仍相當順利，且約收到了超過 5,600 張訂單。其將以鴻海美國生產基地為首處製造地點，鎖定北美、歐洲、中國大陸及印度市場，也針對其他海外生產據點進行調查，年產量目標為 25 萬輛，據悉正式價格將低於 $29,900 美元，同時可以提供超過 300 英里（483 公里）的續航里程。
另外 Fisker 率先發表尺碼更大的 Ocean 純電休旅已完成EPA和 WLTP 測試，預期最快能夠在年底前交車，預計今年產能能夠達成 42,400 輛。