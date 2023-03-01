加速電動化發展 Nissan 更新 Ambition 2030 電動化願景目標

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Nissan Ambition 2030 電動化願景首度在 2021 年公開。隨著各大車廠在電動化發展的節奏越來越快，Nissna-Renault-Mitsubishi 聯盟於 2023 年 2 月 7 日完成了聯盟重組框架協議，新的合作協議將持續 15 年，它們將共同投資 250 億美元開發新能源產品。據了解，其中 90% 的新產品將會以 CMF-AEV、KEI-EV、LCV-EV、CMF-EV和CMF-BEV這五大平台上進行規畫，並預期在 2026 年降低 50% 電池生產成本，並在 2028 年再降低 65%。
依照聯盟的策略，Nissan 將根據每個市場的需求進一步促進 EV 和 e-POWER 的普及，提高 Nissan在開發和生產方面的全球競爭力，並進一步推動電動化以實現 Nissan Ambition 2030。
在 2026 中期規劃方面，Nissan 全球電動車銷量佔比將從原本推估的40% 提升至44% 以上，其中歐洲市場方面從原本的 75% 提高到 98%、日本從 55% 提升到 58%，不過在中國大陸市場部分則從 40% 下降至 35%，但將在 2024 年推出一款針對中國大陸市場的 EV，以應對快速的環境變化。而在美國市場則是預計純電車款在 2030 會計年度時，銷售佔比會達到 40%，與原訂目標保持不變。