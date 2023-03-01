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2 款動力、多達 39 種車型 全順 V362 將於 3 月正式於中國大陸推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

由江鈴福特主導的全新全順車系於今年 2 月首度公開亮相後，近日官方正式宣布於中國大陸市場的預售價格，車系正式命名為全順 V362，並可選擇 2.0 升渦輪汽油引擎或 2.0 升柴油引擎兩款動力，並能迎合車主需求提供多達 39 種不同的車身尺寸。汽油車型預售價落在 13.98 萬至 20.78 萬元人民幣 (約合新台幣 61.86 萬至 91.95 萬元)；柴油車型預售價為 14.38 萬至 21.08 萬元人民幣之間  (約合新台幣 63.63 萬至 93.28 萬元)。

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江鈴福特主導的全新全順車系正式命名為全順 V362，全車系共計提供多達 39 種不同的車身尺寸。
新款全順主要是針對車頭造型進行重新設計，換上與歐規車型相似的面貌，採用家族化的六邊形水箱護罩，同時頭燈造型也改採橫向設計，內部也多出 LED 的光源，視覺感受上相較於現行款變得更為精緻。另外這次原廠也將會新增暗夜藍與鹽湖灰的車色，提供車主另一種選擇。

車內方面在這次改款添加更多乘用化的配備，如中控台將會配上雙 12.3 吋液晶螢幕及電子排檔，讓整體視覺效果更具科技感。另外這次還將導入整合雷達與車道輔助功能的鏡頭和雷達，真正實現主流乘用市場常見的主動式跟車系統，提供駕駛更加輕鬆、便利的駕駛體驗。其他配置方面，還將提供 AFS 主動式頭燈、自動啟閉頭燈、自動感應雨刷、JMC Dolphin 生態服務系統、64 色可調氣氛燈、遠端啟動和空調、倒車顯影、更先進的 OTA&RDS 等線上功能。其中，JMC Dolphin 生態服務系統整合了同行者 4.0 語音、車用程式、個人中心帳號、商城、影音娛樂多媒體、百度地圖等，豐富整體的用車體驗。

在車型規格部分，全順 V362 全車系均提供短軸低頂、短軸中頂、中軸低頂和中軸中頂共計四種車身。除了短軸中頂僅有 3 人座廂式貨車和 5 / 6 人座多功能商用車外，另外三種車型還可以選擇 7/8/9 人座的商旅車型。

動力方面，2.0 升汽油引擎最大功率為 162kW (220hp)，峰值扭力 350Nm；柴油引擎最大功率為 105kW (143hp)，峰值扭力 355Nm，並搭配 5 速手排或者全新 9 速自排變速箱。

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