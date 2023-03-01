▲ SsangYong 發表 KORANDO e-Motion 純電 SUV，本月限時優惠 139.8 萬起

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KORANDO e-Motion車室設計將高科技氛圍與現代美學完美融合，採用獨特的沉靜式靜音工程，讓車主享受彷如身處深藍海域的寧靜。座艙寬敞舒適，以湛藍色飾板點綴，搭配12.3吋全彩數位液晶儀錶板並支援連結Apple Carplay 與 Android Auto，讓車主擁有時時歡愉的駕馭感受。內裝鋪陳採豪華頭等艙概念，雙前座搭載冷熱/通風座椅(含3段風量與電動調整)，搭配加熱方向盤，照顧車主的四季舒適；另有手機無線充電座，不但方便也讓空間更簡潔俐落。此外，在寬敞舒適5人座模式下提供551公升超大行李箱空間，滿足車主的收納需求，讓車主盡享無與倫比的車室體驗。
KORANDO e-Motion配備8具安全氣囊並於車體使用77%高強度鋼材，以守護車內乘客安全為首要任務，更搭載Deep Control智能輔助駕駛系統，包含IACC自主智慧適應型定速巡航、LKA車道維持系統、LDW車道偏移警示系統、BSW盲點偵測警示系統、FVSW前車啟動警報系統、SDW安全車距警示系統、AEB自動輔助緊急煞車系統、SHB智慧型遠光燈輔助系統、SEW車門開啟後方來車偵測輔助功能、RCTA倒車煞車輔助系統及TSR道路標誌識別輔助系統等多達14項安全輔助配備，帶給車主無須妥協的安全性及可靠性(註六)。
3/1上市的KORANDO e-Motion 為雙龍汽車第一台純電車款，永嘉雙龍汽車亦與國外同步提供氣質白、紳士灰、儒雅藍、魅力黑、極簡黑白、優雅黑灰，共六種車色，3月底前下訂雙色車身不加價，再享限時限量優惠價139.8萬元並贈送30,000元充電金或德國西門子家用慢充設備，竭誠邀請您至官網預約或電洽SsangYong展示中心賞車試乘，親身感受KORANDO e-Motion車款如深海鯊魚般的超殺魅力。
註一：本文所示車價，為限時限量優惠價，車輛建議售價為148萬元，金額皆為新台幣。車輛之規格、配備及車色以實車為準，永嘉雙龍汽車保留產品相關規格配備變更或停用之權利。
註二：3萬元充電金將於交車時依照永嘉雙龍提供指定廠商進行贈送，永嘉雙龍汽車保有變更與解釋本專案之權利。
註三：家用慢充設備(西門子充電樁市價46,300元)係指依照永嘉雙龍提供指定廠商進行贈送，設備安裝費用由車主負擔。永嘉雙龍汽車保有變更及解釋本專案之權利。
註四：本專案優惠僅適用於即日起至2023年03月31日前，於SsangYong全台展示中心訂購完成者；公司車、大宗批（標）售、租賃車、營業車及政府機關不適用本專案。永嘉雙龍汽車保有變更及解釋本專案之權利。
註五：所標示之純電行駛里程為依據歐盟ECE R101及其後續修正指令標準測試程序(WLTC行車型態)測試之測試值，係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得，實際道路行駛時因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其續航里程實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。
註六：本文所說明之全車主動安全配備、被動安全配備與 SRS 氣囊作動均有條件限制，相關解釋說明請洽全國經銷商。
註七：貨物稅相關事務說明：
- 依據貨物稅條例12-3條，購買完全以電能為動力之電動車並完成登記，免徵該等車輛應徵之貨物稅。本電動車免徵之稅金已反映於車價上，惟政府規範車輛進口須先繳交後再退稅，故永嘉雙龍汽車(股)公司於進口時，已先代繳此稅金；消費者為享此車價，於KORANDO e-Motion領牌後，須協助提供新車領牌登記書影本、行照影本、發票影本，交由銷售顧問後，由永嘉雙龍汽車(股)公司辦理退稅。
- 依據貨物稅條例12-5條，購買本電動車亦可申請辦理小客車汰舊換新退貨物稅，惟因貨物稅條例12-3條中免徵金額稅額規定，故實際退稅金額須視進口時所繳交之稅額，由政府最終審核為準。