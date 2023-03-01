比 RAV4 油電版貴十多萬合理？Nissan X-Trail e-POWER 價值與魅力在這！｜深度賞

SsangYong 發表 KORANDO e-Motion 純電 SUV，本月限時優惠 139.8 萬起

▲ SsangYong 發表 KORANDO e-Motion 純電 SUV，本月限時優惠 139.8 萬起
▲ SsangYong 發表 KORANDO e-Motion 純電 SUV，本月限時優惠 139.8 萬起

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SsangYong總代理永嘉雙龍汽車今日(3/1)正式推出首發純電車款KORANDO e-Motion，為了感謝期待已久的消費者並歡慶雙龍汽車第一台純電休旅車正式上市，3月底前下訂提供限時限量優惠價139.8萬元(註一)並贈送30,000元充電金(註二)或德國西門子家用慢充設備(市價46,300元)(註三)，再享雙色車身不加價的早鳥優惠(註四)，讓喜愛SsangYong的準車主們，享受韓系越野血統純電休旅的獨特魅力。KORANDO e-Motion擁有獨特亮眼的EV專屬外觀設計、採用先進的CCS2/Type2充電規格系統，並搭載Deep Control智能輔助駕駛系統(含Level 2升級版全速域輔助駕駛等多達14項安全輔助配備)，且擁有347公里(WLTC)純電續航里程(註五)的優異表現，結合豪華頭等艙般的內裝與低重心超廣體車身等設計，以高質感回饋長久以來支持SsangYong品牌的消費者。敬邀車主把握機會，預約展間試乘賞車。

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KORANDO e-Motion取法深海鯊魚特徵打造多項獨樹一幟的外觀特色與細節優雅的配備，從以鯊鰭描繪的頭燈、霧燈，到類比鯊盾麟而設計的前保桿與輪圈，呈現鮮明的形象，並導入封閉式水箱護罩及空力輪圈，達到降低風阻並提升續航力的表現，此外，頭燈、後保桿及後照鏡，以EV車款專屬的湛藍色配色打造，不僅宣告KORANDO e-Motion的新能源身份，同時展現純電車款的純淨氛圍。KORANDO e-Motion採用永磁同步馬達，迸發最大馬力190ps，最大扭力36.7kg-m，續航里程347公里，擁有優異性能表現，正如深海鯊魚在優雅巡游中，散發出十足鯊氣。

KORANDO e-Motion車室設計將高科技氛圍與現代美學完美融合，採用獨特的沉靜式靜音工程，讓車主享受彷如身處深藍海域的寧靜。座艙寬敞舒適，以湛藍色飾板點綴，搭配12.3吋全彩數位液晶儀錶板並支援連結Apple Carplay 與 Android Auto，讓車主擁有時時歡愉的駕馭感受。內裝鋪陳採豪華頭等艙概念，雙前座搭載冷熱/通風座椅(含3段風量與電動調整)，搭配加熱方向盤，照顧車主的四季舒適；另有手機無線充電座，不但方便也讓空間更簡潔俐落。此外，在寬敞舒適5人座模式下提供551公升超大行李箱空間，滿足車主的收納需求，讓車主盡享無與倫比的車室體驗。

KORANDO e-Motion配備8具安全氣囊並於車體使用77%高強度鋼材，以守護車內乘客安全為首要任務，更搭載Deep Control智能輔助駕駛系統，包含IACC自主智慧適應型定速巡航、LKA車道維持系統、LDW車道偏移警示系統、BSW盲點偵測警示系統、FVSW前車啟動警報系統、SDW安全車距警示系統、AEB自動輔助緊急煞車系統、SHB智慧型遠光燈輔助系統、SEW車門開啟後方來車偵測輔助功能、RCTA倒車煞車輔助系統及TSR道路標誌識別輔助系統等多達14項安全輔助配備，帶給車主無須妥協的安全性及可靠性(註六)。

3/1上市的KORANDO e-Motion 為雙龍汽車第一台純電車款，永嘉雙龍汽車亦與國外同步提供氣質白、紳士灰、儒雅藍、魅力黑、極簡黑白、優雅黑灰，共六種車色，3月底前下訂雙色車身不加價，再享限時限量優惠價139.8萬元並贈送30,000元充電金或德國西門子家用慢充設備，竭誠邀請您至官網預約或電洽SsangYong展示中心賞車試乘，親身感受KORANDO e-Motion車款如深海鯊魚般的超殺魅力。

註一：本文所示車價，為限時限量優惠價，車輛建議售價為148萬元，金額皆為新台幣。車輛之規格、配備及車色以實車為準，永嘉雙龍汽車保留產品相關規格配備變更或停用之權利。

註二：3萬元充電金將於交車時依照永嘉雙龍提供指定廠商進行贈送，永嘉雙龍汽車保有變更與解釋本專案之權利。

註三：家用慢充設備(西門子充電樁市價46,300元)係指依照永嘉雙龍提供指定廠商進行贈送，設備安裝費用由車主負擔。永嘉雙龍汽車保有變更及解釋本專案之權利。

註四：本專案優惠僅適用於即日起至2023年03月31日前，於SsangYong全台展示中心訂購完成者；公司車、大宗批（標）售、租賃車、營業車及政府機關不適用本專案。永嘉雙龍汽車保有變更及解釋本專案之權利。

註五：所標示之純電行駛里程為依據歐盟ECE R101及其後續修正指令標準測試程序(WLTC行車型態)測試之測試值，係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得，實際道路行駛時因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其續航里程實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。

註六：本文所說明之全車主動安全配備、被動安全配備與 SRS 氣囊作動均有條件限制，相關解釋說明請洽全國經銷商。

註七：貨物稅相關事務說明：

  1. 依據貨物稅條例12-3條，購買完全以電能為動力之電動車並完成登記，免徵該等車輛應徵之貨物稅。本電動車免徵之稅金已反映於車價上，惟政府規範車輛進口須先繳交後再退稅，故永嘉雙龍汽車(股)公司於進口時，已先代繳此稅金；消費者為享此車價，於KORANDO e-Motion領牌後，須協助提供新車領牌登記書影本、行照影本、發票影本，交由銷售顧問後，由永嘉雙龍汽車(股)公司辦理退稅。
  2. 依據貨物稅條例12-5條，購買本電動車亦可申請辦理小客車汰舊換新退貨物稅，惟因貨物稅條例12-3條中免徵金額稅額規定，故實際退稅金額須視進口時所繳交之稅額，由政府最終審核為準。

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