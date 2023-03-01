中置引擎、800HP 最大馬力　Honda CR-V Hybrid Racer 正式亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
Honda CR-V Hybrid Racer 外觀由 HPD 高性能研發部門與 Auto Development Center (ADC) 汽車研發中心和 North America Auto Design Division of American Honda 所設計。不同於普通市售車，換上碳纖維製作的寬車體空氣力學套件，輪拱上方增加大量通風口，引擎蓋採用快拆式設計，行李廂蓋上也加入大面積的擾流尾翼，後保險桿配置大型擴散器，車門以蝴蝶門方式開啟，並搭配前後配的輪圈。
最引人注意的就是兩側後排車門及座椅皆被完全移除，並將一具 2.2 升雙渦輪增壓 HI23TT V6 “IndyCar” 油電引擎植入駕駛後方，形成後中置的引擎配置，搭配上 XTRAC 六速變速箱外，更使用 Shell 可再生賽車燃料，使其最大馬力高達 800hp。同時更擁有管狀架構底盤、防滾籠、桶型賽車座椅等高階配備，可說是名副其實的賽車。
第六代 CR-V 車系最早於去年 (2022) 7 月率先發表美規車型，主打 Hybrid 油電動力，原廠預估將佔 CR-V 車系年銷售總量的 50%，而 7Car<小七車觀點> 也將持續追蹤第六代 CR-V 導入國內的最新消息，讓讀者們可以在最快的時間內得知。