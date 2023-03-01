新臺幣 139.8 萬元起　SsangYong Korando e-Motion 正式在臺上市

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外觀方面，SsangYong Korando e-Motion 在維持燃油車型的基本輪廓下，將源自深海鯊魚的設計靈感以及代表 EV 純電車型的湛藍色元素加入其中，車頭具有封閉式的盾鱗式前保桿，車尾則配置 LED 箭頭式尾燈，足踏 17 吋盾鱗狀鋁圈。同時提供 4 種單色烤漆及 2 種雙色烤漆。
內裝方面，同樣以湛藍色元素作為主軸，首先映入眼簾的是 12.3 吋全彩數位液晶儀錶板搭配 9 吋影音主機 (支援 Apple CarPlay 與 Android Auto)，雙前座電動調整座椅更附有加熱及通風功能，皮革包覆四向調整式方向盤亦同樣附加熱功能，車室內更標配有手機無線充電座、3D 環景式氣氛燈、雙區恆溫空調、電子式駐車系統附 Auto Hold 自動駐車功能等，尾廂在五人座下提供 551 公升容積表現。
安全方面，全車使用 77% 高張力鋼材，提供出色的剛性和防撞變形功能，更於 2019 年通過 E-NCAP 撞擊測試 5 星評價，同時具有 8 具安全氣囊防護。另外更標配 Deep Control 智能輔助駕駛系統，包含 IACC 自主智慧適應型定速巡航、SHB 智慧型遠光燈輔助系統、FVSW 前車啟動警報系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、SDW 安全車距警示系統、DAW 疲勞駕駛警示系統、LKA 車道維持系統、AEB 自動輔助緊急煞車系統、RCTA 倒車煞車輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、LCW 變換車道警示系統、BSW 盲點偵測警示系統等。
動力方面，採用 61.5 kWh 五區獨立電池莢艙搭配四合一永磁同步馬達，具有SBW 電子線傳控制系統、電動馬達煞車幫浦、Drive Mode 行車控制 (Comfort/Sport/Eco/Eco+)、方向盤電力回充撥片等，可發揮最大馬力 190ps、峰值扭力 36.7kg-m，續航里程可達 347 公里。充電孔設置於車身左前側，並以按壓式開啟充電蓋，支援快充 CCS2 或慢充 Type 2 插頭，並可於排檔桿旁可選擇充電槍鎖定，確保充電安全性。
SsangYong Korando 作為品牌在國內市場的重要戰力，e-Motion 純電動力的導入無疑在這個環保意識抬頭的局勢下為消費者帶來另一個全新的選擇，Nissan Leaf、Peugeot e-2008、Opel Mokka-e 和Hyundai Kona Electric 都將成為其對手，而豐富的配備則將成為 Korando e-Motion 最大的優勢，相信能夠有不俗的表現。