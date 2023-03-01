內外革新 / 提升續航里程　Volkswagen ID.3 小改款正式登場

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第二代 ID.3 建構於 MEB 純電模組化平台，擁有更銳利的外觀造型，可進一步與燃油車款做出區隔。整體視覺上的變化其實不算太大，車頭沿用以往貫穿式燈條配置，保險桿造型更加簡潔且運動，引擎蓋鈑原先的黑色烤漆則被移除，尾燈加入全新的矩陣式燈組，內部還含有可變化的 X 燈形來添增其魅力，同時保有低風阻輪圈組。
內裝方面，原先部份硬質塑料鋪成改用純素皮革（非動物性材料），以呼應時下重視永續的理念。此外，原廠也指出第二代 ID.3 的配備水準將得到明顯提升，除了擁有更優異的充電體驗，亦標配 5.3 吋懸浮式儀表、12 吋車載多媒體系統（支援 OTA 更新），另外車內也將導入更多實用性的設計，如中央鞍座重新設計後可容納兩組杯架，後行李艙亦將加入常見的可拆式底板，大幅提升日常使用的便利性。駕駛輔助系統機能同樣齊全，甚至可選配 Travel Assist with Swarm Data 及記憶自動停車。
動力方面，小改款 Volkswagen ID.3 持續採用 58 kWh、77 kWh 高效能的電池模組搭配後軸電動馬達，最大輸出擁有 150kw (204 PS) 最大馬力以及 31.6kgm 的峰值扭力。ID.3 Pro S 具有 546 公里最大續航里程，透過 170 kW 充電功率可在 30 分鐘內從 5% 充電至 80%；ID.3 Pro 則擁有 426 公里，透過 120 kW 充電功率可在 35 分鐘完成 5% 至 80%。
國內市場方面，台灣福斯目前尚未傳出有關於導入 ID. 純電動車系的消息與規劃，不過依照目前汽車市場的走向來看，相信最快在今年就可能會有就可能會有曙光。而本站近日也分別針對過由鎧騰國際車業所引進的 e-Golf 和 ID.3 進行試駕報導，讀者可以點選連結閱覽。