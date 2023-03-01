Delight、Viva XL 全車系大規模降價　Gogoro Delight「本色黑」正式登場上市

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外觀方面，Gogoro Delight「本色黑」作為 Gogoro 首款純黑車款，車殼以消光黑烤漆作為主軸，搭配亮黑後照鏡、燻黑尾燈與方向燈、鋁合金輪圈、後扶手及飛旋踏板等配件。前 200 名購入的消費者更可享有「客製化刻字體驗」，使用 Gogoro 特別開發的專屬字型，於訂車時任意混搭英文字母、數字或符號，將獨特印記刻在車身上。
主打女性消費者的 Gogoro Delight 車頭配有 Class-D LED 頭燈且具有安心護送功能來指引夜間漆黑的道路，把手以及車廂內皆塗有銀離子抗菌劑，可有效避免可能孳生的細菌及病毒。同時具有同級最低座高 729mm，還配有電動馬達輔助的省力牽車功能以及省力中柱，腿部前方配有可收合杯架、AirCush 緩衝飾板以及腳尖凹槽。車廂內部除了設有貼心的 U 型照明燈外，還配備香氛套件組。
安全配備方面，搭載 SBS 同步前後雙碟煞，急煞警示燈、雨天智慧模式、iQ System 多重加密防盜，另外也將原先需要加價選配的 TCS 循跡防滑系統列為標準配備，增加行車穩定性。動力方面採用 G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，配有 Flo Drive 傳動系統和 Gates 碳纖維皮帶，可輸出 9.38hp 最大馬力。
Gogoro Delight 繼 2022 年 7 月上市後就以貼心的設計以及多元的客製化服務吸引女性車主，佔比高達 75%，居 Gogoro 全車系之冠。如今推出更加凸顯個人風格的「本色黑」版本，相信能受到更多追求獨一無二的車主歡迎。