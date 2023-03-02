燃油、純電都有 全新一代 Mini Countryman 將在德國生產

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW 宣布全新一代 Mini Countryman 將在德國進行生產。BMW 宣布全新一代 Mini Countryman 的消息同時，也首次曝光了原型車於德國工廠的照片，雖然新車的外觀被大量的黃黑色迷彩貼紙覆蓋，但依舊可以看出其基本的輪廓與細節。在車頭部分可以觀察出延續了去年發表的 Concept Aceman 的設計元素，包含更加方正的頭燈組造型，而車身雖然保有 Mini家族的圓潤化導角設計，但整體看上去卻更加方正許多，更朝向傳統 SUV 的車格邁進。
燃油車型與純電車型在外觀上的變化並不會太大，純電車型預計搭載一組專屬的輪圈，車頭也將換上更簡約的面板，減少通風口造型，而車尾無排氣管的造型也將成為辨識純電身份的特徵。Mini 對於新一代 Countryman 的細節仍尚未透露，但官方表示其扁平的高壓電池能夠提供相當平坦的空間，相較於現行車款可大幅提升空間的靈活運用度和乘坐舒適性。
動力上據悉 Countryman EV 將與 BMW iX1 共享動力模組，有望搭載容量為 64.7 kWh 的電池組並搭配一對電動馬達，可發揮出 308hp 的最大輸出。
Mini Countryman 車系自誕生以來，憑藉保有Mini 獨有的俏皮外型設計及駕乘樂趣，並加入靈活大空間元素，受到不少追求個性化買家的青睞。如今新一代車型確認將於年底前登場，在獲得更多科技配備與電能技術的加持之下，應能進一步增強其市場魅力。