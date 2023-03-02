全新 1.5 升汽油渦輪引擎登場 Hyundai Alcazar 新年式發表

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Hyundai Alcazar 全新的 1.5 Turbo GDi 汽油引擎具備兩種變速箱選項，包含 7DCT 雙離合器變速箱及 6 速手排變速系統。可於 5,500rpm時發揮出 160ps 的最大馬力，在1,500 ~ 3,500rpm時的峰值扭力為253Nm。整體輸出與原 2.0 MPi 引擎 (159ps) 相當，但扭力輸出的表現更加優異。
在性能提升的同時，Hyundai India 還指出 1.5 Turbo GDi 引擎還是同級市場當中最省油的動力，其 7DCT 車型的最佳油耗表現約為每公升 18 公里，而 6MT 車型則有每公升 17.5 公里的表現。
Hyundai Alcazar 亦將持續供應最省油且符合 RDE 標準的 1.5 升柴油 CRDi 引擎，可在 4,000rpm 時產生 116ps 的最大輸出，在 1,500 ~2,750rpm 時則可發揮 250 Nm 的最大扭力。
Alcazar 原名為西班牙語的城堡之意，意旨 Hyundai 專為印度市場開發的新車款，主攻多名家庭成員的客群，共規劃 6 人座或者 7 人座的配置。外觀上採用與 Creta 相似的車頭設計，包括彎月形 LED 日行燈、Trio Beam LED 大燈、18 吋鋁合金輪圈、LED 尾燈等等。軸距較 Creta 多了 150mm 達到 2,760mm 的表現，以提供更寬敞的第三排乘坐空間以及行李廂容積表現。在拉伸車長與軸距之後， C 柱後方的設計也較為挺直，看起來更加沉穩。在當地主要對手鎖定了 Tata Safari、MG Hector Plus 和 Mahindra XUV700 等車款。